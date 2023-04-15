Баня-Лука (ATP). Джокович, Рублев начнут со второго круга, Сафиуллин сыграет с Дьере
Опубликована сетка турнира ATP 250 в Баня-Луке, который пройдет на следующей неделе.
Новак Джокович (1), Андрей Рублев (2), Борна Чорич (3) и Миомир Кецманович (2) начнут со второго круга.
Джокович встретится со Стэном Вавринкой или Люкой Ван Ашем, Рублев – с Хуаном Пабло Варильясом или Юго Гастоном.
Роман Сафиуллин сыграет с Ласло Дьере.
Гаэль Монфис (WC) поборется с Иржи Лехечкой (6).
Полностью сетка здесь.
Смесь Джоковича и Меда?)
Как же не везет(
Как давно не виделись)
В первом же матче!
Даже на домашнем турнире пиковые сетки, ну что за воин!