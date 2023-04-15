Баня-Лука (ATP). Джокович, Рублев начнут со второго круга, Сафиуллин сыграет с Дьере

Теги Новак Джокович Гаэль Монфис ATP Стэн Вавринка Сафи Борна Чорич Андрей Рублев Ласло Дьере Юго Гастон Миомир Кецманович Иржи Лехечка Хуан Пабло Варильяс Люка Ван Аш Srpska Open Теннис

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Баня-Луке, который пройдет на следующей неделе.

Новак Джокович (1), Андрей Рублев (2), Борна Чорич (3) и Миомир Кецманович (2) начнут со второго круга.

Джокович встретится со Стэном Вавринкой или Люкой Ван Ашем, Рублев – с Хуаном Пабло Варильясом или Юго Гастоном.

Роман Сафиуллин сыграет с Ласло Дьере.

Гаэль Монфис (WC) поборется с Иржи Лехечкой (6).

Полностью сетка здесь.

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4 комментария

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Nikolay Stavrogin
Ответ Зорькин
Это парень, которому Новак помогает финансово.
Значит, будет пиковать...)
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Зорькин
Ответ Nikolay Stavrogin
Хотя, там дальше еще может быть Меджедкович какой-то, это что за киборг?) Смесь Джоковича и Меда?) Как же не везет(
Это парень, которому Новак помогает финансово.
+1
0
+1
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Nikolay Stavrogin
Ответ Nikolay Stavrogin
Стэээн! Как давно не виделись) В первом же матче! Даже на домашнем турнире пиковые сетки, ну что за воин!
Хотя, там дальше еще может быть Меджедкович какой-то, это что за киборг?)
Смесь Джоковича и Меда?)
Как же не везет(
+3
-2
+1
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Nikolay Stavrogin
Стэээн!
Как давно не виделись)
В первом же матче!
Даже на домашнем турнире пиковые сетки, ну что за воин!
+1
-2
-1
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