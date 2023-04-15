Баня-Лука (ATP). Джокович, Рублев начнут со второго круга, Сафиуллин сыграет с Дьере

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Баня-Луке, который пройдет на следующей неделе.

(1), (2), (3) и (2) начнут со второго круга.

Джокович встретится со или Люкой Ван Ашем, Рублев – с Хуаном Пабло Варильясом или Юго Гастоном.

Роман Сафиуллин сыграет с Ласло Дьере.

(WC) поборется с (6).

Полностью сетка здесь.

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