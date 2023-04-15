Рублев о предположении, что Фриц иногда плохо двигается на грунте: «Но потом он бомбардирует тебя ударами, подает 220 км/ч, и ему не нужно двигаться»

Андрей Рублев поделился ожиданиями от полуфинала в Монте-Карло против Тэйлора Фрица.

Счет в личных встречах 4:2 в пользу американца, все матчи прошли на харде.

– Что удивило бы вас в игре Тэйлора Фрица? Потому что он сейчас лидирует. Иногда на грунте кажется, что он плохо двигается.

– Да, но потом бомбардирует тебя ударами, подает 220 км/ч, и ему не нужно двигаться (улыбается). Вот почему против него трудно играть: если он видит малейшую возможность, то сразу туда бьет.

Последние полтора года он реализует большинство шансов. Раньше было 50 на 50. Иногда он играл потрясающие матчи, иногда допускал ошибки. Сейчас кажется, что он совсем не ошибается.

Не знаю. Мне нечему удивляться, потому что я знаю, что он очень сильный игрок, и его очень трудно победить. Неважно, какое покрытие, потому что он выходит и подает 220 км/ч, бьет с форхенда, а потом принимает в полную мощь.

Неважно, какое покрытие. С ним тяжело. Когда соперник принимает в полную мощь, нужна пара ударов, чтобы начать розыгрыш, потому что если он хорошо примет, ты в опасности.

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