Рублев о предположении, что Фриц иногда плохо двигается на грунте: «Но потом он бомбардирует тебя ударами, подает 220 км/ч, и ему не нужно двигаться»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Тэйлор Фриц Теннис

Андрей Рублев поделился ожиданиями от полуфинала в Монте-Карло против Тэйлора Фрица.

Счет в личных встречах 4:2 в пользу американца, все матчи прошли на харде.

– Что удивило бы вас в игре Тэйлора Фрица? Потому что он сейчас лидирует. Иногда на грунте кажется, что он плохо двигается.

– Да, но потом бомбардирует тебя ударами, подает 220 км/ч, и ему не нужно двигаться (улыбается). Вот почему против него трудно играть: если он видит малейшую возможность, то сразу туда бьет.

Последние полтора года он реализует большинство шансов. Раньше было 50 на 50. Иногда он играл потрясающие матчи, иногда допускал ошибки. Сейчас кажется, что он совсем не ошибается.

Не знаю. Мне нечему удивляться, потому что я знаю, что он очень сильный игрок, и его очень трудно победить. Неважно, какое покрытие, потому что он выходит и подает 220 км/ч, бьет с форхенда, а потом принимает в полную мощь.

Неважно, какое покрытие. С ним тяжело. Когда соперник принимает в полную мощь, нужна пара ударов, чтобы начать розыгрыш, потому что если он хорошо примет, ты в опасности.

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2 комментария

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dimamak10
Если убрать за скобки некстгеновский итоговый, они играли 5 раз между собой и 4 из них на Мастерсе и все выиграл Фриц, сегодня 6я игра между ними и 5я на Мастерсе.
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Генадий Адамов
Андрюха трезво оценил свои шансы
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