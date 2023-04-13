Синнер об отношениях с Джоковичем: «Теперь мы знаем друг друга немного лучше. Перед этим турниром мы играли в мини-теннис напротив наших домов»

Янник Синнер прокомментировал отношения с Новаком Джоковичем.

Он может сыграть с сербом в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Джокович за выход в 1/4 борется с Лоренцо Музетти.

– Во-первых, у него сегодня тяжелый матч. Если он пройдет дальше, то теперь, я думаю, мы оба знаем друг друга немного лучше. Не только на корте, но и за его пределами.

Уже говорилось о том, как перед турниром мы играли в мини-теннис напротив наших домов. Мы говорили обо всем понемногу. Обсудили «Милан» из-за Лиги чемпионов. Также немного говорили о других видах спорта, баскетболе, о том, что есть у них и чего нет у нас.

Говоря о теннисе, против него всегда сложно играть, верно? Он один из лучших игроков, когда-либо бравших в руки ракетку. Всегда приятно иметь возможность против него сыграть.

Но, знаете, я не хочу так много о нем говорить, потому что, как я уже сказал, у него сегодня очень тяжелый матч против Лоренцо. Он очень сильно прибавил. Тут много итальянских болельщиков. Давайте посмотрим.

Медведев, Джокович и половина топ-10 живут в Монако. Что теннисистов туда так манит?

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