Контавейт о возвращении в тур: «Главное – быть здоровой. Если я играю на должном уровне, то у меня есть шанс против любой соперницы»

Теги Кубок Билли Джин Кинг WTA Анетт Контавейт Теннис

Анетт Контавейт прокомментировала возвращение к соревнованиям.

На этой неделе Контавейт выиграла три матча на круговом этапе Кубка Билли Джин Кинг.

Перед этим она не выступала два месяца из-за травмы спины и бедра и за это время выпала из топ-60.

«Я решила, что это идеальная возможность провести первые матчи. Я люблю командную атмосферу, и мне всегда нравится представлять Эстонию на таких турнирах.

У меня были проблемы со здоровьем. В последний год или около того мне пришлось нелегко. Главная цель – быть здоровой. Я опустилась в рейтинге, но знаю, что если я играю на должном уровне, то у меня есть шанс против любого игрока в мире. Я верю в свою игру. Главное – чтобы я могла выступать на 100%».

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1 комментарий

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Dikki Shelton
Удачи вам.
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