Анетт Контавейт: «У меня хронические изменения позвоночных дисков. Надеюсь, я еще смогу играть без боли»

Теги WTA Анетт Контавейт Теннис

Экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт рассказала о травме спины и бедра. Эстонка пропускает турнир в Индиан-Уэллс.

«У меня хронические изменения позвоночных дисков и проблемы с левым бедром из-за предыдущих травм. Сейчас я занимаюсь специальными упражнения и физиотерапией.

Наверное, от этих травм уже не получится полностью избавиться. Но я надеюсь, что их удастся контролировать и я еще смогу играть без боли».

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3 комментария

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Vano from Tbilisi
проф. спорт калечит - аксиома
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Йенс Мустерманн
Так и продолжение карьеры может оказаться под вопросом из-за спины. А всего лишь 27 лет.
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Сергей Орлов
Со спиной лучше не шутить(
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