Анетт Контавейт: «У меня хронические изменения позвоночных дисков. Надеюсь, я еще смогу играть без боли»

Экс-вторая ракетка мира рассказала о травме спины и бедра. Эстонка пропускает турнир в Индиан-Уэллс.

«У меня хронические изменения позвоночных дисков и проблемы с левым бедром из-за предыдущих травм. Сейчас я занимаюсь специальными упражнения и физиотерапией.

Наверное, от этих травм уже не получится полностью избавиться. Но я надеюсь, что их удастся контролировать и я еще смогу играть без боли».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе