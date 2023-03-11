Анетт Контавейт: «У меня хронические изменения позвоночных дисков. Надеюсь, я еще смогу играть без боли»
Экс-вторая ракетка мира Анетт Контавейт рассказала о травме спины и бедра. Эстонка пропускает турнир в Индиан-Уэллс.
«У меня хронические изменения позвоночных дисков и проблемы с левым бедром из-за предыдущих травм. Сейчас я занимаюсь специальными упражнения и физиотерапией.
Наверное, от этих травм уже не получится полностью избавиться. Но я надеюсь, что их удастся контролировать и я еще смогу играть без боли».
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