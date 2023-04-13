Берреттини снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за надрыва косых мышц

Теги травмы ATP Маттео Берреттини Хольгер Руне Теннис

Маттео Берреттини снялся с третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло.

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал без борьбы.

«Я не знаю, с чего начать... Я наконец нашел свой уровень и вернулся туда, где хотел быть... Это сложно.

C грустью сообщаю, что не смогу сыграть сегодня в Монте-Карло. Вчера во время матча у меня заболели косые мышцы живота. Ночью боль значительно усилилась. Проконсультировавшись с врачами, мы решили сделать сегодня утром МРТ. У меня надрыв внутренней косой мышцы второй степени.

Невероятно благодарен за поддержку. Она так много значит и помогает мне пережить эти трудные времена ❤️🙏😔», – написал итальянец.

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7 комментариев

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Luis Bovleck
Маттео Хрусталини
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Йенс Мустерманн
Вот это реально, сражался не щадя живота своего.
Руняшу с лёгким проходом в четвертьфинал в его третьем участии в Монте-Карло. Далее ждём Сашулю Зверева в соперники.
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tigermv
Месяц играет, два лечится..
Жалко
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arseny572
Матео нужно завязывать с теннисом и уходить в моду, пока ещё есть время заработать
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Sawka-promakawka
Печаль..
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RE$PECT
трамват с таким телосложением неудивительно
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Verunchik
Да блин😭
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