Берреттини снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за надрыва косых мышц

Маттео Берреттини снялся с третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло.

вышел в четвертьфинал без борьбы.

«Я не знаю, с чего начать... Я наконец нашел свой уровень и вернулся туда, где хотел быть... Это сложно.

C грустью сообщаю, что не смогу сыграть сегодня в Монте-Карло. Вчера во время матча у меня заболели косые мышцы живота. Ночью боль значительно усилилась. Проконсультировавшись с врачами, мы решили сделать сегодня утром МРТ. У меня надрыв внутренней косой мышцы второй степени.

Невероятно благодарен за поддержку. Она так много значит и помогает мне пережить эти трудные времена ❤️🙏😔», – написал итальянец.

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