Берреттини снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за надрыва косых мышц
Маттео Берреттини снялся с третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло.
Хольгер Руне вышел в четвертьфинал без борьбы.
«Я не знаю, с чего начать... Я наконец нашел свой уровень и вернулся туда, где хотел быть... Это сложно.
C грустью сообщаю, что не смогу сыграть сегодня в Монте-Карло. Вчера во время матча у меня заболели косые мышцы живота. Ночью боль значительно усилилась. Проконсультировавшись с врачами, мы решили сделать сегодня утром МРТ. У меня надрыв внутренней косой мышцы второй степени.
Невероятно благодарен за поддержку. Она так много значит и помогает мне пережить эти трудные времена ❤️🙏😔», – написал итальянец.
Руняшу с лёгким проходом в четвертьфинал в его третьем участии в Монте-Карло. Далее ждём Сашулю Зверева в соперники.
Жалко