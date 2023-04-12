Руне о победе над Тимом: «В целом мы играли на моих условиях»

Хольгер Руне прокомментировал победу над Домиником Тимом в Монте-Карло.

Во втором круге датчанин победил 6:2, 6:4.

«Это мой первый матч на грунте, так что нужно было вносить некоторые адаптации. В целом я доволен тем, как справился с ситуацией на корте.

Доминик уже провел пару матчей на грунте, он опасный игрок, может пробить навылет с любой точки на корте. Так что мне нужно было быть начеку, хорошо двигаться и играть.

Конечно, в конце матча были моменты, когда мне казалось, что у него было слишком много времени. Но в целом мы играли на моих условиях, и я доволен тем, как контролировал большую часть матча».

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