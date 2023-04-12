Музетти о матче с Джоковичем: «Мне нужно готовиться обыграть №1 в мире, а не парня, которому нужна подготовка к грунтовому сезону»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти прокомментировал матч против Новака Джоковича.

Его спросили, влияет ли на его подготовку к матчу слова Джоковича о том, что ему нужна игровая практика.

«Конечно, когда мы меняем покрытия, всем нужны матчи. Но он все равно №1 в мире, очень хорошо начал сезон, выиграл еще один Australian Open. Пусть он и пропустил больше месяца, он все равно Новак.

Мне нужно готовиться обыграть №1 в мире, а не парня, которому нужна подготовка к грунтовому сезону. Нужен правильный настрой».

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1 комментарий

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Gestor_36
теперь на очереди серб получать две баранки, вперед макаронник!
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