Джокович о грунте: «Кому-то легче адаптироваться к движению, к мячу, к ударам, к поиску правильного темпа. Мне нужно больше времени»

Новак Джокович рассказал об адаптации к игре на грунте.

«У меня такая игра. Может быть, для кого-то это более естественно, им легче адаптироваться к покрытию, к движению, к мячу, к ударам, к поиску правильного темпа. Мне нужно больше времени. И так было всегда.

На грунте мне всегда нужно больше игровой практики. Тренировочные розыгрыши помогают, но ничто не помогает лучше официальных матчей. Поэтому я надеюсь на этой неделе провести их как можно больше».

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