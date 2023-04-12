Джокович о грунте: «Кому-то легче адаптироваться к движению, к мячу, к ударам, к поиску правильного темпа. Мне нужно больше времени»

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович рассказал об адаптации к игре на грунте.

«У меня такая игра. Может быть, для кого-то это более естественно, им легче адаптироваться к покрытию, к движению, к мячу, к ударам, к поиску правильного темпа. Мне нужно больше времени. И так было всегда.

На грунте мне всегда нужно больше игровой практики. Тренировочные розыгрыши помогают, но ничто не помогает лучше официальных матчей. Поэтому я надеюсь на этой неделе провести их как можно больше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Джокович на грунте долго запрягает, зато потом быстро едет, Рим для него вообще лучший Мастерс, где он раньше четвертьфинала не проигрывал никогда, даже у старины там были провалы в 2008-м и в прошлом году, в Риме и на РГ Новак будет как всегда в порядке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий