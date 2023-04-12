Болдевочка, написавшая на грунте «Вперед, Роджер» во время финала РГ-2011, рассказала, что Федерер подарил ей футболку

Теги Роджер Федерер Ролан Гаррос ATP Теннис

Роджер Федерер после финала «Ролан Гаррос»-2011 подарил футболку девочке, подававшей мячи.

В видео для турнира Кенза Бель рассказала, что работала на сетке, и у них с напарниками были игры – например, они играли в крестики-нолики на грунте.

«Мы оба болели за Роджера, и для него это был тяжелый момент, так что я решила написать «Вперед, Роджер». Это сфотографировали, и фотограф был знаком с агентом Роджера.

Он отправил ему снимок, и, видимо, Роджеру понравилось, потому что через несколько недель он прислал мне подарок – футболку, которую носил во время финала».

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1 комментарий

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ɔculpa
Павел, вот честно, ты задолбал со своими болдевочками. Нет, это конечно забавно, но так, если в компании друзей поугарать, потому, что это реально больше похоже на стёб, нежели на серьёзное решение, поскольку термин "болдевочка" как результат серьёзного измышления, не претендующего на чьё угодно чувство юмора, это какое-то позорище, не поддающееся логике словообразования. Ты говоришь или пишешь "болмальчик"? Нет? Ну так с какого ж чёрта у тебя "болдевочка"? С того, что английская "r" как звук слишком стесняет тебя и ты не знаешь, выразить ли её в русской "р" или нет? Болгёл или болгёрл. А, ну да, вы же из тех сайтов, которые закопали замечательную букву "ё", однако я сильно сомневаюсь, что для тебя "Болгерл" стало бы проблемой, хотя через "ё", конечно же, гораздо лучше.
Мне, кажется, ты просто стебёшься, и таково, скорее всего, твоё отношение к этой работе.
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