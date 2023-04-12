Любичич о том, как выглядит Сабатини: «Вообще не в форме 🙄😄»

Чемпионка US Open-1990 Габриэла Сабатини сообщила, что вместе с выступит на ветеранском « ». 52-летняя аргентинка выложила фото с соотечественницей.

Его прокомментировал экс-третья ракетка мира : «Вообще не в форме 🙄🙄😄😄»

😍 Как прекрасна Габриэла Сабатини в 52 года! Она была главной красавицей тенниса 90-х и сражает до сих пор

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