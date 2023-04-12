Любичич о том, как выглядит Сабатини: «Вообще не в форме 🙄😄»

Теги Иван Любичич ATP WTA Габриэла Сабатини Теннис

Чемпионка US Open-1990 Габриэла Сабатини сообщила, что вместе с Гиселой Дулкой выступит на ветеранском «Ролан Гаррос». 52-летняя аргентинка выложила фото с соотечественницей.

 

Его прокомментировал экс-третья ракетка мира Иван Любичич: «Вообще не в форме 🙄🙄😄😄»

😍 Как прекрасна Габриэла Сабатини в 52 года! Она была главной красавицей тенниса 90-х и сражает до сих пор

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8 комментариев

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Йенс Мустерманн
До Софии Ротару далеко ещё. Вот когда в 70 лет будет выглядеть так же, то да, можно буде восхититься.
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From Moscow City
У Хиселы фамилию не нужно было склонять
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Yevgeny
сколько смайликов должен был поставить Иван, чтобы пользователи Sports.ru поняли, что это шутка, и он наоборот, восхищен ее формой?
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СкромныйБосс
это просто жесть. на память приходит только Эдриэн Пол, тоже вообще старость не приходит к мужику.
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Nikolay Stavrogin
Смотришь на Любичича на трибуне во время матча Федерера - серьезный лысый мужик. Читаешь комменты последние 2 дня - школоло тролль)
Такое ощущение, что комп Любичича захватил его внук)
Ну а Сабатини 🔥
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Kenny De Schepper
ну главное что ты, беззубый лысый цыган, в превосходной форме)))
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свободу попугаю
лысый ты не прав
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Другая_
Фотошопнула лицо немного, конечно, но все равно отличная форма))
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