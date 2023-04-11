Рублев о победе над Муньяром: «Было ощущение: «Не может быть, я могу вылететь в первом круге Монако». Потом я начал чувствовать, что нужно что-то менять»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Хауме Муньяр Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Хауме Муньяром во втором круге в Монте-Карло.

Россиянин обыграл испанца 4:6, 6:2, 6:2 и одержал 250-ю победу в карьере.

«Было ощущение: «Не может быть, я могу вылететь в первом круге Монако». Потом, не знаю, я начал чувствовать, что нужно что-то менять, надо было играть более агрессивно.

Я не мог разгонять атаки, потому что он гораздо лучше двигался. В итоге он выжидал подходящий момент и гораздо легче менял направление, потому что я не оказывал на него должного давления».

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2 комментария

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Lada_ok
Андрей, молодец!
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Антон Тимофеев
Андрей, ты не мог вылететь в первом круге Монако, т.к. начал со второго)))))))))
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