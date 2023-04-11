Потапова об условиях для возвращения на «Уимблдон»: «Я подпишу бумагу, но кому от этого станет проще?»

Анастасия Потапова прокомментировала то, что россиян допустят до «Уимблдона»-2023.

Турнир потребует нейтральности от российских игроков – им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

– Конечно, на траве у меня своя история – тот триумф по юниорам на «Уимблдоне» в 2016-м. Но, опять же, это было по юниорам и очень давно. И трава – это то покрытие, на котором, мне кажется, выигрывает тот, кто лучше и быстрее всего сможет как-то приспособиться. Действительно, это очень опасное покрытие, очень неудобное. Я бы сказала, что оно непонятное. И везде корты разные: где-то чуть ниже пострижена трава – и там отскок быстрее. Где-то повыше пострижена – там медленнее, чем на грунте.

Я отношусь к траве, наверное, положительно, но также не могу сказать, что умею на ней играть. Да, тот триумф был, но хочется, конечно, попробовать себя уже в профессиональном туре. А пока не было такой возможности, к сожалению. Потому что когда она была, я была еще достаточно неопытной. А сейчас чуть больше опыта. Рада тому, что в этом году нам разрешили играть и дай бог никто не изменит это решение. Не хочу ставить какие-то большие цели, но надеюсь, что все сложится так же удачно, как когда-то.

– Вы подписываете эту декларацию, которую вроде как всех обязали подписать?

– Я читала об этом в медиа, но мне лично никто из WTA не подходил и не говорил: «Вот, Настя, через месяц мы пришлем бумагу на почту, тебе нужно будет сделать подпись». Я сделаю подпись, но кому от нее станет проще? Ничего не закончится, она ничего не изменит. Я не раз высказывала свое мнение по поводу всего, что происходит. И как любой разумный человек я против того, что происходит. Но если надо будет поставить подпись, чтобы поехать в Англию, думаю, что ее поставят все из нас. Потому что все-таки мы спортсмены, наш век не такой длинный, и хочется как можно больше сыграть. Особенно если речь идет о турнире «Большого шлема».

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