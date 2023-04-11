Потапова об условиях для возвращения на «Уимблдон»: «Я подпишу бумагу, но кому от этого станет проще?»

Теги Теннис

Анастасия Потапова прокомментировала то, что россиян допустят до «Уимблдона»-2023.

Турнир потребует нейтральности от российских игроков – им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

– Конечно, на траве у меня своя история – тот триумф по юниорам на «Уимблдоне» в 2016-м. Но, опять же, это было по юниорам и очень давно. И трава – это то покрытие, на котором, мне кажется, выигрывает тот, кто лучше и быстрее всего сможет как-то приспособиться. Действительно, это очень опасное покрытие, очень неудобное. Я бы сказала, что оно непонятное. И везде корты разные: где-то чуть ниже пострижена трава – и там отскок быстрее. Где-то повыше пострижена – там медленнее, чем на грунте.

Я отношусь к траве, наверное, положительно, но также не могу сказать, что умею на ней играть. Да, тот триумф был, но хочется, конечно, попробовать себя уже в профессиональном туре. А пока не было такой возможности, к сожалению. Потому что когда она была, я была еще достаточно неопытной. А сейчас чуть больше опыта. Рада тому, что в этом году нам разрешили играть и дай бог никто не изменит это решение. Не хочу ставить какие-то большие цели, но надеюсь, что все сложится так же удачно, как когда-то.

– Вы подписываете эту декларацию, которую вроде как всех обязали подписать?

– Я читала об этом в медиа, но мне лично никто из WTA не подходил и не говорил: «Вот, Настя, через месяц мы пришлем бумагу на почту, тебе нужно будет сделать подпись». Я сделаю подпись, но кому от нее станет проще? Ничего не закончится, она ничего не изменит. Я не раз высказывала свое мнение по поводу всего, что происходит. И как любой разумный человек я против того, что происходит. Но если надо будет поставить подпись, чтобы поехать в Англию, думаю, что ее поставят все из нас. Потому что все-таки мы спортсмены, наш век не такой длинный, и хочется как можно больше сыграть. Особенно если речь идет о турнире «Большого шлема».

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16 комментариев

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Alex1104
Ответ Лёля Иванова
Никто пока не знает, что будет в бумаге , которую надо подписать. На текущий момент Медведев, Соболенко на пресс-конференциях подтвердили своё желание участвовать на Уимболдоне и готовность выполнить озвученные требования. Имеют право требовать если им дали такое право и согласовали с ATP и WTA. Дальше дело спортсмена решать, хочет он играть в Лондоне или нет. Нас тоже не спрашивали поддерживает или осуждает народ СВО( в данные ВЦИОМА никто не верит). Теперь спортсменам и другим людям в стране приходится отвечать за действия узурпировавшего власть коррупционера. Некоторым пришлось покинуть Родину.
Вы путаете спорт и политику. Вслед за устроителями того же Уимблдона.
Требовать подписания каких-либо бумаг, требования озвучивания каких-либо позиций - категорически нарушает все права.
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Любитель_ФК
Настя меня очень разочаровала своими рассуждениями. Сотни наших спортсменов вообще не имеют возможности соревноваться на международном уровне и никто не хнычет, что у них испорчена , а может быть и закончена карьера. А здесь вопрос стоит всего лишь об одном турнире, да важном, но в прошлом году вообще наших теннисистов не допустили и никто не умер, никто не бросил теннис, а продолжал жить дальше. Почему же сейчас из-за одного турнира нужно идти на сделку со своей совестью и фактически морально предать родину, ради просто участия с каком-то сраном "Уимблдоне". Твоя жизнь на этом не закончится и даже спортивная карьера продолжится, но это черное пятно останется на всегда и отмыться будет не возможно никакими победами. Все твои дальнейшие успехи будут замараны этим одним росчерком пера. Своя рана всегда кажется самой больной и ужасной, но чтобы понять происходящее, надо посмотреть вокруг и подумать, а как же остальные, которые находятся еще в более худшем положении , такие же спортсмены , да и просто люди и никто не думает совершить подлость, ради некоего своего благополучия.
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Nikolay Stavrogin
Ответ murzzzzzilka
Рублев это сделал один раз:) и мигом либералы его в свои ряды записали:)) Я, может, вас расстрою, но так-то любой человек за мир. Ну, кроме американских впк. Но, если речь идет о собственной безопасности, миролюбивые настроения куда-то улетучиваются.
Я думаю, с таким компотом в голове, по заветам лидеров, нужно смотреть спартакиады и универсиады, а не буржуазные виды спорта
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Pentrak
Ответ Wasp 13
Ну Евгений, Вы же ещё не страна.
Он живёт в Израиле.
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Лёля Иванова
Ответ Alex1104
Безотносительно моего личного отношения к СВО, но требовать подписать бумагу с каким-либо осуждением - нарушение всех принципов. Спортивных, демократических, любых. Печально, если Потапова этого не хочет понимать. Я не буду требовать каких-то карательных мер к спортсменам, согласившимся подписать что-то там, но свое личное отношение сформирую. Каждый вправе иметь свое мнение, но никто не вправе требовать от людей осуждения или поддержки.
Никто пока не знает, что будет в бумаге , которую надо подписать. На текущий момент Медведев, Соболенко на пресс-конференциях подтвердили своё желание участвовать на Уимболдоне и готовность выполнить озвученные требования. Имеют право требовать если им дали такое право и согласовали с ATP и WTA. Дальше дело спортсмена решать, хочет он играть в Лондоне или нет. Нас тоже не спрашивали поддерживает или осуждает народ СВО( в данные ВЦИОМА никто не верит). Теперь спортсменам и другим людям в стране приходится отвечать за действия узурпировавшего власть коррупционера. Некоторым пришлось покинуть Родину.
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encaro_one
Это просто обязательства ничего не выкинешь типа флажка или футболки и основание чтобы тебя выкинуть в случае нарушения.
Регламент на действия, что упрощают жизнь организаторам.
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Wasp 13
Ответ a71
Неправильные.
Конечно правильные.
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Alex1104
Безотносительно моего личного отношения к СВО, но требовать подписать бумагу с каким-либо осуждением - нарушение всех принципов.
Спортивных, демократических, любых.
Печально, если Потапова этого не хочет понимать.
Я не буду требовать каких-то карательных мер к спортсменам, согласившимся подписать что-то там, но свое личное отношение сформирую.
Каждый вправе иметь свое мнение, но никто не вправе требовать от людей осуждения или поддержки.
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-2
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a71
Ответ Dikki Shelton
Правильные мысли от Потаповой. Молодец.
Неправильные.
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Wasp 13
Ответ Евгений Румкин
Очень неприятно такое читать. Это как минимум неуважение к Своей Стране!
Ну Евгений, Вы же ещё не страна.
+7
-5
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Евгений Румкин
Очень неприятно такое читать. Это как минимум неуважение к Своей Стране!
+4
-12
-8
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Dikki Shelton
Правильные мысли от Потаповой. Молодец.
+6
-7
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murzzzzzilka
Ответ Лёля Иванова
Какая разница спортсмену, что там будет, при том, что большинство спортсменов в теннисе уже сказали, что против любых военных действий. А Рублев и Касаткина повторяли это не раз.
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Россия будет свободной
Теннисистам поступить по совести проще всего: они и финансово от государства никак не зависят, и живут, как правило, за границей
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Лёля Иванова
Ответ baldik
Но если надо будет поставить подпись, чтобы поехать в Англию, думаю, что ее поставят все из нас. Потому что все-таки мы спортсмены, наш век не такой длинный, и хочется как можно больше сыграть. Особенно если речь идет о турнире «Большого шлема». А что будет в тексте не важно?
Какая разница спортсмену, что там будет, при том, что большинство спортсменов в теннисе уже сказали, что против любых военных действий. А Рублев и Касаткина повторяли это не раз.
+12
-5
+7
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baldik
Но если надо будет поставить подпись, чтобы поехать в Англию, думаю, что ее поставят все из нас. Потому что все-таки мы спортсмены, наш век не такой длинный, и хочется как можно больше сыграть. Особенно если речь идет о турнире «Большого шлема». А что будет в тексте не важно?
+11
-8
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