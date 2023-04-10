Доминик Тим: «Я снова полностью уверен в запястье и в форхенде»

Теги ATP Millennium Estoril Open Доминик Тим Теннис

Доминик Тим ответил, насколько трудно было сохранять терпение из-за неудачного возвращения.

– На первых турнирах было проще, потому что ожидания были низкими. Потом, ближе ко второй половине прошлого сезона, я постепенно начал побеждать.

Но по-настоящему сложным оказалось начало этого года, потому что я заканчивал 2022-й с хорошими результатами – два полуфинала подряд, очень хороший турнир в Вене – и был мотивирован, готов к следующим шагам в новом сезоне. Но потом ужасно начал год.

Но, тем не менее, на тренировках и в некоторых матчах все время были какие-то позитивные знаки, и я старался концентрироваться на хорошем. Сейчас мне кажется, что все постепенно налаживается.

– Вы считались одним из самых сильных игроков в мире. Как вы думаете, помимо уверенности, вы потеряли еще и мощь? Или вы по-прежнему сильны? И еще, просыпались ли вы иногда среди ночи с мыслью: «Боже, наверное, я не смогу вернуться»?

– Нет, я всегда спал спокойно (улыбается). В прошлом году мне не хватало мощи, даже когда я начал побеждать и заиграл лучше. По ходу сезону ее не хватало.

Может, не в начале года, но в последний месяц, в последние недели меня очень радует, что она возвращается, особенно на тренировках. Я чувствую, что удары на месте, мощные, как раньше, но я неправильно их использовал. Но я снова полностью уверен в запястье и в форхенде.

Я заметил позитивные знаки уже в Эшториле, и сегодня у меня было ощущение, что время от времени я эффективно бью и с форхенда, и с бэкхенда.

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4 комментария

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maalry
хотелось бы верить во все это
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nick-basil
Пусть говорит что хочет. Нам все вроде ясно. Тот случай, когда сказано достаточно. И добавить нечего.
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sashati
Не, ну сегодня Гаске на мощи и переиграл.
А запястье лучше тейповать для страховки, наверное..
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Zakal
смотрел его матч с Алли,хочется развидеть это
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