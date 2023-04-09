Медведев о грунтовом сезоне: «Хотелось бы просто продолжать играть на харде, но я понимаю, что в туре есть разные покрытия»

Даниил Медведев поделился настроем перед стартом грунтового сезона.

На следующей неделе россиянин сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Я определенно должен изменить свою игру, потому что мои удары слишком плоские, а на грунте невозможно так часто пробивать навылет. Соперники могут использовать эти удары против меня.

В то же время невозможно кардинально поменять то, что ты делаешь девять месяцев в году, поэтому мне надо найти баланс между своей игрой и маленькими изменениями некоторых ударов в нужные моменты.

Хотелось бы просто продолжать играть на харде, но я понимаю, что в туре есть разные покрытия, и это хорошо, потому что кто-то лучше выступает на грунте, кто-то – на траве или харде».

Медведев не любит грунт, потому что он ломает его игру (и пачкает одежду). Из-за чего это происходит? И сможет ли он побеждать на глине?

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