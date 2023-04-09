Каспер Рууд: «Джокович и Федерер на грунте, наверное, занимают второе место в истории. Но из-за Рафы об этом никто не говорит»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд прокомментировал величие Рафаэля Надаля на грунте.

«Джокович и Федерер на грунте, наверное, занимают второе место в истории. Но об этом никто не говорит, потому что у Рафы столько разных рекордов.

Когда играешь с Рафой на траве – где он тоже очень силен, дважды выигрывал «Уимблдон», – хотя бы есть ощущение, что ты можешь выйти, позабивать виннерсы, создать ему проблемы.

На грунте так не получится, потому что у него есть время на подготовку ударов, на хорошую оборону. Если он сам хорошо играет, то ты мало что можешь сделать. Очень мало кто способен на грунте поддерживать тот уровень, который он задает.

Если хочешь победить Рафу на «Ролан Гаррос», то выходишь на матч с мыслью: «Мне придется показывать наивысший уровень как минимум 4,5 часа. Даже если я буду играть здорово, он в ответ будет играть невероятно».

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4 комментария

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Радость Ди Мария
Так и про Рафазаю в контексте Уимба не говорят. А вот Император постарается повторить рекорд Атца. Я уж даже не буду вспоминать в подробностях, что манакорец с 2013 года не может у серба сет на харде взять.
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Генадий Адамов
В голове уже изначально проиграл, Слабак
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-1
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Ma-Tzu
Ответ potch66
Много говорить стал
Не читай
+5
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potch66
Много говорить стал
+1
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