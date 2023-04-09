Каспер Рууд: «Джокович и Федерер на грунте, наверное, занимают второе место в истории. Но из-за Рафы об этом никто не говорит»

Каспер Рууд прокомментировал величие Рафаэля Надаля на грунте.

«Джокович и Федерер на грунте, наверное, занимают второе место в истории. Но об этом никто не говорит, потому что у Рафы столько разных рекордов.

Когда играешь с Рафой на траве – где он тоже очень силен, дважды выигрывал «Уимблдон», – хотя бы есть ощущение, что ты можешь выйти, позабивать виннерсы, создать ему проблемы.

На грунте так не получится, потому что у него есть время на подготовку ударов, на хорошую оборону. Если он сам хорошо играет, то ты мало что можешь сделать. Очень мало кто способен на грунте поддерживать тот уровень, который он задает.

Если хочешь победить Рафу на «Ролан Гаррос», то выходишь на матч с мыслью: «Мне придется показывать наивысший уровень как минимум 4,5 часа. Даже если я буду играть здорово, он в ответ будет играть невероятно».

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