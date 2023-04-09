Жабер о камбэке против Касаткиной: «Нужно поблагодарить дождь. Он позволил мне поговорить с тренером»

Теги WTA Credit One Charleston Open Онс Жабер Дарья Касаткина Теннис

Онс Жабер прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в полуфинале в Чарлстоне.

Она выиграла 7:5, 7:5, и матч прерывался из-за дождя, когда Касаткина вела с брейком в первом сете.

«Она ни одного очка не отдает просто так. Заставляет бегать по всему корту, борется до самого конца. Мы обе провели отличный матч.

Мне нужно поблагодарить дождь. Он позволил мне поговорить с тренером, который дал мне отличные советы. Еще я смогла осмыслить то, что происходило в первом сете. Я играла нормально, просто не хватало мелких деталей.

После дождя я стала терпеливее, лучше строила розыгрыши, и это мне очень помогло».

Жабер вышла в 11-й финал в карьере и встретится с Джессикой Пегулой или Белиндой Бенчич, которые из-за дождя свой матч не доиграли.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ROBINZON
Онс - упс : пока не в форме - не хватает терпилки,пока не поговорит с мужчиной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий