Жабер о камбэке против Касаткиной: «Нужно поблагодарить дождь. Он позволил мне поговорить с тренером»

Онс Жабер прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в полуфинале в Чарлстоне.

Она выиграла 7:5, 7:5, и матч прерывался из-за дождя, когда Касаткина вела с брейком в первом сете.

«Она ни одного очка не отдает просто так. Заставляет бегать по всему корту, борется до самого конца. Мы обе провели отличный матч.

Мне нужно поблагодарить дождь. Он позволил мне поговорить с тренером, который дал мне отличные советы. Еще я смогла осмыслить то, что происходило в первом сете. Я играла нормально, просто не хватало мелких деталей.

После дождя я стала терпеливее, лучше строила розыгрыши, и это мне очень помогло».

Жабер вышла в 11-й финал в карьере и встретится с Джессикой Пегулой или Белиндой Бенчич, которые из-за дождя свой матч не доиграли.

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