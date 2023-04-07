Руне о правилах тенниса: «Потребуются изменения, чтобы удержать у экрана молодую аудиторию. Возможно, нужно сократить продолжительность матчей»
Хольгер Руне ответил, какое правило в теннисе отменил бы
Руне считает, что матчи должны стать динамичнее, чтобы привлечь молодую аудиторию.
«Думаю, в будущем потребуются изменения, чтобы удержать у экрана телевизора молодую аудиторию. Возможно, нужно сократить продолжительность матчей, убрав одну подачу или разыгрывая решающее очко при счете «ровно», можно засчитывать подачу, задевшую трос, сократить перерывы между очками. А еще нужно, чтобы зрители чувствовали себя ближе к игрокам. Помню, как смотрел первый молодежный итоговый, и по сравнению с обычными матчами ATP чувствовал себя так близко к игрокам. Я гораздо сильнее ощущал нерв происходящего, и это было захватывающе».
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