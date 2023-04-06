Андрей Чесноков: «Медведеву не нужно защищать много очков на грунте. Он мог бы отдохнуть до «Ролан Гаррос»

Теги ATP Андрей Чесноков Даниил Медведев Теннис

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева на грунте.

Российский №1 начнет грунтовый сезон в Монте-Карло.

«Началась интересная часть сезона, стартовали турниры на земляных кортах. Земля – это не стихия Медведева, но нельзя сказать, что он не умеет играть на грунте, он обыгрывал на этом покрытии Джоковича.

Сейчас ему не надо защищать какие-то фундаментальные очки, как это было в Австралии, где ему надо было хотя бы выйти в финал, поэтому он вполне мог бы отдыхать до самого «Ролан Гаррос», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев взял крупнейший титул за 1,5 года! В финале Майами перемолол Синнера – хотя руки тряслись

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trumpet
Не нужно защищать очки - значит, можно устроить отдых... и, значит, на следующий год тоже не нужно будет защищать очки! Гениальный тайм менеджмент от Чеснокова!☝️
... Помнится, он им сам пользовался, когда играл🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
До РГ это он переборщил конечно, а вот до Мадрида можно было бы отдохнуть. Но с другой стороны если есть силы и учитывая выступление в ИУ (особенно), то можно и на грунте бороться за титулы вполне против любых соперников.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LONDON-TOWN
Во-первых, не понятно почему так Чесноков печется о отдыхе Медведева
Во-вторых, если Даня будет играть на грунте на уровне прошлых лет, то он успеет отдохнуть до Ролан Гаррос и при текущем графике
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sizt
"Защита очков" – абстракция, имеющая мало отношения к реальному рейтингу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СладкаЯгода
Пропустить 2 обязательных турнира значит не получить бонус по итогам сезона. Между прочим очень даже приличные деньги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
Смысл пропускать, если на грунте прям намного сильнее меда человек 8 в туре, плюс человек 10 +- на одном уровне. При этом несколько не играют (надаль, алькарас, чилич), а еще несколько не в лучшей форме (циципас, зверев, берреттини, рууд, руне)
Один из лучших шансов за карьеру подсобрать очки на грунте
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жандос Раев
кажется Чесноков аналитик так себе)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Ну или сохранить соревновательный тонус до самого РГ и не выпадать из обоймы. Медведеву не 35 лет чтобы устраивать восстановительные перерывы между турнирами по месяцу.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Даня на кураже сейчас, будет пробовать грунт брать, тем более многие конкуренты на травмах
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий