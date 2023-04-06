Андрей Чесноков: «Медведеву не нужно защищать много очков на грунте. Он мог бы отдохнуть до «Ролан Гаррос»

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева на грунте.

Российский №1 начнет грунтовый сезон в Монте-Карло.

«Началась интересная часть сезона, стартовали турниры на земляных кортах. Земля – это не стихия Медведева, но нельзя сказать, что он не умеет играть на грунте, он обыгрывал на этом покрытии Джоковича.

Сейчас ему не надо защищать какие-то фундаментальные очки, как это было в Австралии, где ему надо было хотя бы выйти в финал, поэтому он вполне мог бы отдыхать до самого «Ролан Гаррос», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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