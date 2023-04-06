Джессика Пегула: «Раньше я бы сказала, что лучше играю на харде, но сейчас мне кажется, что мой теннис наиболее эффективен на грунте»

Теги WTA Credit One Charleston Open Джессика Пегула Анна Блинкова Теннис

Джессика Пегула прокомментировала победу над Анной Блинковой во втором круге в Чарлстоне.

Американка обыграла россиянку 6:2, 6:0. Для третьей ракетки мира это был первый в сезоне матч на грунте.

«Я раньше здесь тренировалась несколько лет, выросла в Хилтон Хэд, так что знаю многих, кто пришел на меня посмотреть. Здесь прошло мое детство, здесь я научилась по-настоящему играть в теннис.

Думаю, на грунте есть возможность придумывать что-то необычное, и со временем у меня это стало лучше получаться. Раньше я бы сказала, что лучше играю на харде, но сейчас мне кажется, что мой теннис наиболее эффективен на грунте. Я работаю над чувством мяча и укороченными, люблю хорошие дропшоты».

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2 комментария

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DarvinRu
Ответ Garrincha_the best
Посмотрим, как Джессика пройдет грунтовый сезон, в любом случае - удачи! Но перевод конечно... Сравните: "..Before, I would probably say I was better on hard court, but I think my game translates really well to clay." и "Раньше я лучше играла на харде, но мне кажется, что мой теннис идеальнее всего работает именно на грунте." "идеальнее всего" - такого нет ни в русском, ни в английском, и она такого, как видите, не говорила, звучит как масло масляное. Нужно либо - "идеально", либо - "лучше всего".
Перевод в принципе не точный. Это не прошедшее время, а conditional 2. ‘Раньше, я бы, вероятно, сказала, что лучше (играю) на харде…’ Она БЫ СКАЗАЛА, а не ИГРАЛА.
+3
0
+3
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Garrincha_the best
Посмотрим, как Джессика пройдет грунтовый сезон, в любом случае - удачи!

Но перевод конечно... Сравните: "..Before, I would probably say I was better on hard court, but I think my game translates really well to clay." и "Раньше я лучше играла на харде, но мне кажется, что мой теннис идеальнее всего работает именно на грунте."

"идеальнее всего" - такого нет ни в русском, ни в английском, и она такого, как видите, не говорила, звучит как масло масляное. Нужно либо - "идеально", либо - "лучше всего".
+2
0
+2
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