Джессика Пегула: «Раньше я бы сказала, что лучше играю на харде, но сейчас мне кажется, что мой теннис наиболее эффективен на грунте»

Джессика Пегула прокомментировала победу над Анной Блинковой во втором круге в Чарлстоне.

Американка обыграла россиянку 6:2, 6:0. Для третьей ракетки мира это был первый в сезоне матч на грунте.

«Я раньше здесь тренировалась несколько лет, выросла в Хилтон Хэд, так что знаю многих, кто пришел на меня посмотреть. Здесь прошло мое детство, здесь я научилась по-настоящему играть в теннис.

Думаю, на грунте есть возможность придумывать что-то необычное, и со временем у меня это стало лучше получаться. Раньше я бы сказала, что лучше играю на харде, но сейчас мне кажется, что мой теннис наиболее эффективен на грунте. Я работаю над чувством мяча и укороченными, люблю хорошие дропшоты».

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