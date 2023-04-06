Джессика Пегула: «Раньше я бы сказала, что лучше играю на харде, но сейчас мне кажется, что мой теннис наиболее эффективен на грунте»
Джессика Пегула прокомментировала победу над Анной Блинковой во втором круге в Чарлстоне.
Американка обыграла россиянку 6:2, 6:0. Для третьей ракетки мира это был первый в сезоне матч на грунте.
«Я раньше здесь тренировалась несколько лет, выросла в Хилтон Хэд, так что знаю многих, кто пришел на меня посмотреть. Здесь прошло мое детство, здесь я научилась по-настоящему играть в теннис.
Думаю, на грунте есть возможность придумывать что-то необычное, и со временем у меня это стало лучше получаться. Раньше я бы сказала, что лучше играю на харде, но сейчас мне кажется, что мой теннис наиболее эффективен на грунте. Я работаю над чувством мяча и укороченными, люблю хорошие дропшоты».
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Но перевод конечно... Сравните: "..Before, I would probably say I was better on hard court, but I think my game translates really well to clay." и "Раньше я лучше играла на харде, но мне кажется, что мой теннис идеальнее всего работает именно на грунте."
"идеальнее всего" - такого нет ни в русском, ни в английском, и она такого, как видите, не говорила, звучит как масло масляное. Нужно либо - "идеально", либо - "лучше всего".