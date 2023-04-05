Пегула о трэштоке в теннисе: «Девочки все слишком близко к сердцу принимают. Не знаю почему»

Теги WTA Джессика Пегула Коко Гауфф Теннис

Джессика Пегула и Коко Гауфф рассказали о трэштоке в теннисе

Пегула: У девочек это обычно происходит во время рукопожатия.

Гауфф: Или про тебя что-то говорят за спиной, и это расходится (смеется).

Пегула: У парней трэшток точно есть.

Гауфф: Есть, но микрофоны не все улавливают. Вы не обо всем знаете.

Пегула: Парни нам потом рассказывают: «Я ему такое сказал во время смены сторон». Парни умеют так развлекаться.

А девочки все слишком близко к сердцу принимают. Не знаю почему. А ведь было бы весело.

Гауфф: Я бы не принимала близко к сердцу. В детстве я занималась другими видами спорта – баскетболом, легкой атлетикой. Там много трэштока, и я была единственной девочкой в команде мальчиков. Мне доставалось, нужно было отвечать.

И если вы знаете моего отца, он просто профи в трэштоке.

Еще у тенниса другая культура. Если я что-то скажу, твиттер с ума сойдет. Но если баскетболистка что-то говорит, все в восторге. И это нормально. Это делает спорт интересным. Просто у тенниса другие социальные нормы.

Пегула: Я думаю, что это привлекло бы новые типы болельщиков и сделало теннис не таким традиционным. Думаю, нужен один турнир, где все отрываются. Не каждую неделю, но один турнир, про который все знают, что там будет безумие.

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6 комментариев

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Under
Ответ LetTong
В первую очередь трэшток не понимают фанаты. Если условный Янник скажет что в следующей игре уничтожит Даниила, его заклюют фанаты и будут говорить какой же он гавно человек и т.д.
заклюют где, в комментах на спортсе?
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kjma
Ответ MU<3
Кстати про треш, кто может подсказать, почему Остапенко после рг17 изменилась, скажем так?
Остапенко наверное внутренне надо было меняться, а она почему-то изменилась внешне (и не в лучшую сторону)
0
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LetTong
В первую очередь трэшток не понимают фанаты. Если условный Янник скажет что в следующей игре уничтожит Даниила, его заклюют фанаты и будут говорить какой же он гавно человек и т.д.
+1
-1
0
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kamilla mka12
Оставьте свой трешток в других видах спорта)
+2
-1
+1
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sashati
"я была единственной девочкой в команде мальчиков. Мне доставалось" по такому раскладу понятно - "а Алеша молодец", а для других придумали свободу полов))
0
-1
-1
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MU<3
Кстати про треш, кто может подсказать, почему Остапенко после рг17 изменилась, скажем так?
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