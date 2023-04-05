Пегула о трэштоке в теннисе: «Девочки все слишком близко к сердцу принимают. Не знаю почему»
Джессика Пегула и Коко Гауфф рассказали о трэштоке в теннисе
Пегула: У девочек это обычно происходит во время рукопожатия.
Гауфф: Или про тебя что-то говорят за спиной, и это расходится (смеется).
Пегула: У парней трэшток точно есть.
Гауфф: Есть, но микрофоны не все улавливают. Вы не обо всем знаете.
Пегула: Парни нам потом рассказывают: «Я ему такое сказал во время смены сторон». Парни умеют так развлекаться.
А девочки все слишком близко к сердцу принимают. Не знаю почему. А ведь было бы весело.
Гауфф: Я бы не принимала близко к сердцу. В детстве я занималась другими видами спорта – баскетболом, легкой атлетикой. Там много трэштока, и я была единственной девочкой в команде мальчиков. Мне доставалось, нужно было отвечать.
И если вы знаете моего отца, он просто профи в трэштоке.
Еще у тенниса другая культура. Если я что-то скажу, твиттер с ума сойдет. Но если баскетболистка что-то говорит, все в восторге. И это нормально. Это делает спорт интересным. Просто у тенниса другие социальные нормы.
Пегула: Я думаю, что это привлекло бы новые типы болельщиков и сделало теннис не таким традиционным. Думаю, нужен один турнир, где все отрываются. Не каждую неделю, но один турнир, про который все знают, что там будет безумие.
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