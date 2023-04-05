Шелтон о том, что впервые играет на красном грунте: «Подготовка не особо изменилась, но мы тренером больше времени уделили стратегии»

Бен Шелтон прокомментировал первый в карьере матч на красном грунте

В первом круге в Эшториле 20-летний американец обыграл Констана Лестьена со счетом 7:5, 7:5. До этого он только несколько раз играл на зеленом американском грунте.

«Красный грунт чуть мягче зеленого, отскок немного лучше. Мне красный нравится даже чуть больше.

Я бы сказал, что подготовка не особо изменилась – ни объемы, ни типы тренировок. Но мы с тренером чуть больше времени посвятили стратегии, потому что раньше мы не обсуждали, как я хочу играть на этом покрытии.

Я не думал о том, что у меня нет опыта на грунте. Сейчас я больше сосредоточен на развитии, стараюсь с каждым матчем становиться лучше, развивать игру. Не думаю о цифрах, рейтинге, достижениях на том или ином покрытии.

Мне кажется, что из-за отскока подача очень эффективно работает на грунте. И готовность выходить к сетке будет приносить много легких очков».

Во втором круге Шелтон сыграет с Домиником Тимом.

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