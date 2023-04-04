Курникова заняла 51-е место в голосовании Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России»

Теги Светлана Кузнецова Елена Дементьева Анастасия Мыскина Анна Курникова WTA Теннис

На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России».

В них активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Сегодня мы опубликовали первые результаты голосования. Определены места с 100-го по 51-е.

По итогам голосования Анастасия Мыскина заняла 80-е место, Светлана Кузнецова – 75-е, Елена Дементьева – 67-е, а Анна Курникова – 51-е.

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получил тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 100-го по 51-е

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3 комментария

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Groove
Курникова с нулем титулов в одиночке выше Кузнецовой и Дементьевой)) Видимо "эксперты" голосовали не головой а головкой))
+5
0
+5
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Serge Vendino
Можно ещё больше писать про место Курниковой, чтобы люди к этому голосованию относились как к бреду
+1
0
+1
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Metrostadt11315
да все правильно низко поставили по ней все мужики сохли в конце 90-х начала 2000-х
+2
0
+2
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