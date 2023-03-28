Рафаэль Надаль: «Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» заявил, что не знает, когда вернется на корт после травмы бедра. Он не играл с , и сообщалось, что он вернется в Монте-Карло, где турнир стартует 10 апреля.

«Не знаю, кто получил такую информацию, но если бы это была правда, я бы ее подтвердил. К сожалению, я не могу этого сделать.

Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок.

Если бы я знал дату возвращения, то я бы ее назвал. Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность».

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