Рафаэль Надаль: «Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло»
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль заявил, что не знает, когда вернется на корт после травмы бедра. Он не играл с Australian Open, и сообщалось, что он вернется в Монте-Карло, где турнир стартует 10 апреля.
«Не знаю, кто получил такую информацию, но если бы это была правда, я бы ее подтвердил. К сожалению, я не могу этого сделать.
Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок.
Если бы я знал дату возвращения, то я бы ее назвал. Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность».
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