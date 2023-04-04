Надежда Петрова: «Думаю, Карацев не вернется на прежний уровень»

Теги Надежда Петрова ATP Miami Open Аслан Карацев Даниил Медведев Теннис

Надежда Петрова прокомментировала победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами.

По словам Надежды Петровой, Медведеву повезло с сеткой.

– Можно ли при всем уважении к Даниилу Медведеву сказать, что Янник Синнер способствовал итоговой победе россиянина, выбив в полуфинале из турнирной сетки Карлоса Алькараса?

– Это везение жребия. В полуфинале оба – Янник и Карлос – показали потрясающий теннис. Они использовали весь корт, играли длинно. Конечно, на Синнере сказалась усталость. Одного дня на восстановление оказалось явно недостаточно. Тем не менее поздравляю Даню с победой. Он сумел расставить все точки над «i». Он продемонстрировал уверенность, присущую, может быть, только номеру один в мире. Вообще я рада за наших ребят. Рублев закрепился в топ-10. Хачанов заставил говорить о себе после того, как о нем вроде бы начали забывать.

– Не могу в этой связи не спросить еще про одного нашего недавнего героя – Аслана Карацева. Всего два года назад он ворвался в теннисную элиту. А сейчас о его положении даже вспоминать не хочется. Как вы думаете, сумеет ли Аслан вернуть прежние результаты?

– Я общалась с нашими теннисистами старшего поколения на тему успехов Карацева. Мы пришли к выводу, что победной серии Аслана способствовало выступление на ATP Cup. Он тогда смог потренироваться с нашими лучшими ребятами. И обрел уверенность в собственных силах. А дальше ему пришлось подтверждать очки, что всегда делать сложно. К сожалению, он с этим не справился. Думаю, что на прежний уровень Аслан не вернется, – сказала Петрова в интервью GoTennis.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
после победы в турнире категории 500 в Дубае были надежды, что как минимум в топ 20 он будет надолго. Но потом соперники начали всерьез относиться и разбирать игру и все закончилось
Он сам говорил, что ему лень играть. После обналиченного чека АО сразу пропала мотивация. Типичная история игрока, попавшего из грязи в князи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Доминик
У него был уровень? Случайно, на шару залетел в полуфинал АО, взял пару мелких титулов. Как был челленджеристом с сомнительной репутацией, так и остался.
после победы в турнире категории 500 в Дубае были надежды, что как минимум в топ 20 он будет надолго. Но потом соперники начали всерьез относиться и разбирать игру и все закончилось
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Скорее всего так и будет… и очень жаль, потому что такая игра , как была на АО ,атакующая, без ошибок, доставляла удовольствие.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
У него был уровень? Случайно, на шару залетел в полуфинал АО, взял пару мелких титулов. Как был челленджеристом с сомнительной репутацией, так и остался.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vdvbill.e1.ru
Это была вспышка, а не уровень
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Nikolaev
В первом же матче, где кэф будет на Аслана выше, чем на соперника увидим победу Карцева. На столько явного слива ещё поискать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SpalmerE
В целом адекватно и аргументированно, теннис это в первую очередь про стабильность
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий