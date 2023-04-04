Надежда Петрова: «Думаю, Карацев не вернется на прежний уровень»

Надежда Петрова прокомментировала победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами.

По словам Надежды Петровой, Медведеву повезло с сеткой.

– Можно ли при всем уважении к Даниилу Медведеву сказать, что Янник Синнер способствовал итоговой победе россиянина, выбив в полуфинале из турнирной сетки Карлоса Алькараса?

– Это везение жребия. В полуфинале оба – Янник и Карлос – показали потрясающий теннис. Они использовали весь корт, играли длинно. Конечно, на Синнере сказалась усталость. Одного дня на восстановление оказалось явно недостаточно. Тем не менее поздравляю Даню с победой. Он сумел расставить все точки над «i». Он продемонстрировал уверенность, присущую, может быть, только номеру один в мире. Вообще я рада за наших ребят. Рублев закрепился в топ-10. Хачанов заставил говорить о себе после того, как о нем вроде бы начали забывать.

– Не могу в этой связи не спросить еще про одного нашего недавнего героя – Аслана Карацева. Всего два года назад он ворвался в теннисную элиту. А сейчас о его положении даже вспоминать не хочется. Как вы думаете, сумеет ли Аслан вернуть прежние результаты?

– Я общалась с нашими теннисистами старшего поколения на тему успехов Карацева. Мы пришли к выводу, что победной серии Аслана способствовало выступление на ATP Cup. Он тогда смог потренироваться с нашими лучшими ребятами. И обрел уверенность в собственных силах. А дальше ему пришлось подтверждать очки, что всегда делать сложно. К сожалению, он с этим не справился. Думаю, что на прежний уровень Аслан не вернется, – сказала Петрова в интервью GoTennis.ru.

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