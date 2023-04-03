Муратоглу перестанет сопровождать Руне на турнирах

Патрик Муратоглу перестанет сопровождать Хольгера Руне на турнирах

Муратоглу и Руне объявили, что больше не будут сотрудничать в прежнем формате.

Планировалось, что Муратоглу проработает с Руне до конца 2022 года, так как , которую он тренирует, досрочно завершила сезон из-за операции на носу. Затем Халеп временно отстранили по обвинению в приеме допинга, поэтому Муратоглу и Руне продлили сотрудничество.

«Мы успешно справились с миссией и в итоге пережили невероятное приключение, которое продлилось шесть месяцев вместо изначально запланированных трех.

Было очень приятно отправиться с тобой в это путешествие. Оно было особенным благодаря твоим энергии и энтузиазму. Я не сомневаюсь, что тебя ждет блестящее будущее. Я остаюсь твоим главным поклонником и слежу за тобой вместе с командой академии», – написал Муратоглу.

«Большое спасибо за помощь команде, Патрик🙏🏽.

Я получил много знаний на корте и за его пределами и много позитивной энергии 😀. Я запомню все советы 🦾. Увидимся в академии», – написал датчанин.

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