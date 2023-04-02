Медведев о финале в Майами: «Не знаю, было ли у Янника повреждение или судороги. Но мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать»

прокомментировал победу на турнире в Майами. В финале он обыграл – 7:5, 6:3.

«Очень тяжелый матч. Наверное, самый жаркий и влажный день за весь турнир. Непростые условия.

Не знаю, было ли у Янника повреждение или судороги. Но мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать.

Я не выигрывал таких больших титулов уже года полтора. Так что немного трясло – я не зажался, мне не страшно выигрывать, но все равно рука немного тряслась, подавать было сложнее. Я почувствовал это, когда повел 2:0 во втором сете. Но мне удалось собраться и довести матч до победы».

Также Медведев ответил на вопрос, за счет чего вернулся на лучший уровень.

«Уверенность в себе. В прошлом году у меня часто не получалось стабильно провести весь турнир. На двух удалось – и я там победил. Но на некоторых у меня были хорошие матчи, а в полуфинале или четвертьфинале я просаживался и этого не хватало против топов.

Сейчас мне удалось провести много хороших матчей. Почти с каждым турниром я прибавлял. Очень доволен».

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