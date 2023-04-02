Медведев о финале в Майами: «Не знаю, было ли у Янника повреждение или судороги. Но мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Майами. В финале он обыграл Янника Синнера – 7:5, 6:3.

«Очень тяжелый матч. Наверное, самый жаркий и влажный день за весь турнир. Непростые условия.

Не знаю, было ли у Янника повреждение или судороги. Но мне тоже было тяжело, я старался этого не показывать.

Я не выигрывал таких больших титулов уже года полтора. Так что немного трясло – я не зажался, мне не страшно выигрывать, но все равно рука немного тряслась, подавать было сложнее. Я почувствовал это, когда повел 2:0 во втором сете. Но мне удалось собраться и довести матч до победы».

Также Медведев ответил на вопрос, за счет чего вернулся на лучший уровень.

«Уверенность в себе. В прошлом году у меня часто не получалось стабильно провести весь турнир. На двух удалось – и я там победил. Но на некоторых у меня были хорошие матчи, а в полуфинале или четвертьфинале я просаживался и этого не хватало против топов.

Сейчас мне удалось провести много хороших матчей. Почти с каждым турниром я прибавлял. Очень доволен».

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9 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ igor nn
Синнер клиент конешна...Явный контрпанчер..В бешенной форме его не возможно перебить..Рублев.Алькарас(атакующие игроки с мощнейшими ударами) тому пример..Но Медведев другой игрок..слабые удары,летят по низкой траектории..Синнеру нужно бить по медленному мячу..самому атаку начинать..И тут он просто беспомощный..Все подачи Мед отдал сам своими косяками.
Там еще момент: проблемы на подаче у Даниила были перед сменой мячей, в последних геймах на старых мячах... Что-то с мячами в этом году навыдумывали((((
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costa0545
Молодец Даня)))
+2
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инок
Молодец, Даниил. Неожиданно легко. Но тут в очередной раз подтверждается старая истина, что силу соперников через третьих лиц не следует измерять (имею ввиду через Алькараса в данном случае).
+7
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+7
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kamilla mka12
Не совсем понятно зачем вот это вот все. Судороги, повреждения другого игрока, а потом мне тоже было плохо, НО Я ЭТОГО НЕ ПОКАЗЫВАЛ
+1
-3
-2
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shamic
Молодец. Так держать. Немного жаль что не "воскрес" немного раньше. В Австралии....
+3
-1
+2
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ЭЮЯ
Ответ Verdo
вот что значит сетка, попадись алькарас в пф и чемпион был бы синер
Не в этом дело. У всех есть удобные и неудобные соперники. Не было такого, чтоб Даня каких-то лохов закрывал. Не тот турнир, но выжал максимум из ситуации.
+6
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+6
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Verdo
вот что значит сетка, попадись алькарас в пф и чемпион был бы синер
0
-6
-6
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igor nn
Синнер клиент конешна...Явный контрпанчер..В бешенной форме его не возможно перебить..Рублев.Алькарас(атакующие игроки с мощнейшими ударами) тому пример..Но Медведев другой игрок..слабые удары,летят по низкой траектории..Синнеру нужно бить по медленному мячу..самому атаку начинать..И тут он просто беспомощный..Все подачи Мед отдал сам своими косяками.
+15
0
+15
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pro~dj
Браво, Даниил! Один из самых светлых пятен в российском спорте на мировом уровне в эти смутные времена!
+29
0
+29
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