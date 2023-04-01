Квитова 13-й раз вышла в финал WTA 1000
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Петра Квитова обыграла Сорану Кырстю в полуфинале турнира в Майами – 7:5, 6:4. В первой партии она ушла с 2:5 и двух сетболов.
Квитова вышла в 13-й финал на уровне WTA 1000 (категория появилась в 2009-м). Большее нее таких финалов только у Виктории Азаренко (15), Марии Шараповой (16), Симоны Халеп и Серены Уильямс (по 18).
За титул чешка поборется с Еленой Рыбакиной.
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