Кейт Миддлтон готова вручать трофеи «Уимблдона» в случае победы игроков из России и Беларуси. Она покровитель Всеанглийского клуба (The Times)

Теги Уимблдон ATP WTA Теннис

Кейт Миддлтон намерена вручать трофеи «Уимблдона» независимо от того, будут ли чемпионы из России и Беларуси. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Times.

Принцесса Уэльская – покровительница Всеанглийского клуба, который организует турнир «Большого шлема».

В прошлом году британская пресса утверждала, что одной из причин отстранения игроков из России и Беларуси была защита репутации Миддлтон. Клуб якобы опасался, что в случае их участия связь Миддлтон с турниром может быть воспринята как поддержка российских и белорусских властей.

Ожидается, что в ближайшие две недели «Уимблдон» отменит запрет и допустит россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

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