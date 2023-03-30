Зверев начал подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло: «Дорогой грунт, полюбим ли мы друг друга снова?»
Александр Зверев сообщил, что начал подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло.
«Дорогой грунт, полюбим ли мы друг друга снова?» – подписал видео Зверев.
Напомним, немец порвал связки голеностопа в полуфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля. Из-за травмы он пропустил вторую часть сезона-2022.
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Ну а на Рулон Гуанос были отвратные условия в тот день, что не новость для этого турнира