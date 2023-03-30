Зверев начал подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло: «Дорогой грунт, полюбим ли мы друг друга снова?»

Теги Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев соцсети Теннис

Александр Зверев сообщил, что начал подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло.

«Дорогой грунт, полюбим ли мы друг друга снова?» – подписал видео Зверев.

Напомним, немец порвал связки голеностопа в полуфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля. Из-за травмы он пропустил вторую часть сезона-2022.

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1 комментарий

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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну так-то у Саши прилично и мастерсов на грунте, с учетом постоянной конкуренции от Надаля и Джоковича, больше, чем у Тима (тут правда любое число больше, чем 0), Циципаса, Медведева и т.д
Ну а на Рулон Гуанос были отвратные условия в тот день, что не новость для этого турнира
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