Зверев начал подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло: «Дорогой грунт, полюбим ли мы друг друга снова?»

Александр Зверев сообщил, что начал подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло.

«Дорогой грунт, полюбим ли мы друг друга снова?» – подписал видео Зверев.

Напомним, немец порвал связки голеностопа в полуфинале «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля. Из-за травмы он пропустил вторую часть сезона-2022.

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