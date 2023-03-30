Медведев впервые вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
Пятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл №119 Кристофера Юбенкса в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 6:3, 7:5.
Россиянин вышел в 1/2 второго «Мастерса» подряд – полторы недели назад он уступил в финале в Индиан-Уэллс. До этого сезона он никогда не проходил так далеко ни в Калифорнии, ни во Флориде.
Всего для него это 11-й полуфинал на «Мастерсах». Дальше экс-первая ракетка мира сыграет с Кареном Хачановым или Франсиско Серундоло.
В этом году Медведев выиграл 27 матчей из 29 – он лидер тура по победам.
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Достаточно финалов в больших турнирах и побед в средних и маленьких, чтобы быть Первым-вторым постоянно. К тому же, Алькарас тоже может проиграть до финала или получить травму.
открыто новое достижение доходил до полуфинала во всех хардовых Мастерсах
Заполз скорее.
Тихонько, нехотя так))
Надеюсь после этой игры он поймает ритм, как то сегодня не собранным выглядел.
Огромной удачи в полуфинале!!!大吉福
Да поможетъ тебѣ Богъ тогда и тамъ!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Даст достойный реванш Алькарасу в финале