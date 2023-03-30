Медведев впервые вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

Теги ATP Miami Open Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Теннис

Пятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл №119 Кристофера Юбенкса в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 6:3, 7:5.

Россиянин вышел в 1/2 второго «Мастерса» подряд – полторы недели назад он уступил в финале в Индиан-Уэллс. До этого сезона он никогда не проходил так далеко ни в Калифорнии, ни во Флориде.

Всего для него это 11-й полуфинал на «Мастерсах». Дальше экс-первая ракетка мира сыграет с Кареном Хачановым или Франсиско Серундоло.

В этом году Медведев выиграл 27 матчей из 29 – он лидер тура по победам.

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20 комментариев

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Антон Тимофеев
Ответ Antonbezb
Условия не совсем его
Но, уже получше, чем в ИУ. Можно и попробовать зацепиться, особенно если Алькараса в четвертьфинале-полуфинале помотают немного)))
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Антон Тимофеев
Ответ Евгений Федяев
Мда. Это половина сетки крайне неубедительна. Фриц, Грешник и Алькараз в 1 части кто бы из них в финал не прошел, по игре пока куда сильнее выглядят к сожалению и Дани и Карена .Пока видится только шанс, что те ребята от заруб друг с другом устанут к финалу больше обычного.
Ну, Даниил тут не в соревновательном ритме пока: и соперники слабые и 3-ий круг пропустил и все 3 матча короткие были, по часу с небольшим...Надеюсь, полуфинал у Даниила будет более-менее конкурентным, иначе в финале Медведеву будет совсем сложно...
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+3
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Nikolay Stavrogin
Ответ Дмитрий Шакиров
Даня - Машина! Даст достойный реванш Алькарасу в финале
При всем уважении, когда не истеричка, но нет. У него Рафа хозяин на харде, для которого хард даже не профильное покрытие. А у Алькараса хард профильное. Без шансов. Только индоор будут шансы и юсо
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-3
-3
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Евгений Федяев
Мда. Это половина сетки крайне неубедительна. Фриц, Грешник и Алькараз в 1 части кто бы из них в финал не прошел, по игре пока куда сильнее выглядят к сожалению и Дани и Карена .Пока видится только шанс, что те ребята от заруб друг с другом устанут к финалу больше обычного.
+2
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+2
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costa0545
Надеюсь Данила..., будет финале и с может навязать в этот раз борьбу, против Алькараса)))
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+2
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Antonbezb
Ответ Дмитрий Шакиров
Даня - Машина! Даст достойный реванш Алькарасу в финале
Условия не совсем его
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ɔculpa
Ответ Дмитрий Шакиров
Даня - Машина! Даст достойный реванш Алькарасу в финале
С такой игрой Даня и от Черундоло отлетит. Сегодня играл просто ужасно. Ну, возможно был уверен, что хватит и этого.
+1
-1
0
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инок
Ответ Rudy Ledtner
Ну вышел - это громко сказано, честно говоря. Заполз скорее. Тихонько, нехотя так))
Даня сыграл в эконом режиме. Только и всего.
+8
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+8
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Антон Тимофеев
Ответ Генадий Адамов
ну ладно не смешно, с такой пассивной игрой всё нервы вымотал, жаль, но если выйдет в финал, то карасик с его скоростью просто разгромит
"Делай что должно и будь, что будет"))) Даниил наконец-то стабильно делает, что должен: обыгрывает тех, кто слабей и уступает тем, кто сильней(Алькарас). Главное, самому не ошибаться в начале-середине турнира, а проиграть Карлосу в условном финале не стыдно...
+2
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Антон Тимофеев
Ответ Дима Миронов
вышел в лидеры по призовым в этом сезоне открыто новое достижение доходил до полуфинала во всех хардовых Мастерсах
Да. И ему не хватает только финала Майами для следующего, гораздо более крутого достижения - финалы на всех больших хардовых турнирах(2 Шлема, 6 Мастерсов и Итоговый)...
+23
0
+23
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Дмитрий Шакиров
Даня - Машина! Даст достойный реванш Алькарасу в финале
Не даст и не нужно.
Достаточно финалов в больших турнирах и побед в средних и маленьких, чтобы быть Первым-вторым постоянно. К тому же, Алькарас тоже может проиграть до финала или получить травму.
+4
-1
+3
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инок
Последний гейм - прямо на заказ Даня исполнил! Тем более на чужой (неплохой) подаче американца. Ждем нашего полуфинала!
+7
0
+7
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Дима Миронов
вышел в лидеры по призовым в этом сезоне
открыто новое достижение доходил до полуфинала во всех хардовых Мастерсах
+22
0
+22
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Генадий Адамов
Всё нервы вымотал с такой пассивной игрой, надо быть агрессивнее и разнообразнее, иначе против карасика ловить нечего
+4
0
+4
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SKA Rostov1992
27 из 30 выиграл, 3 поражения у Даниила в этом сезоне
+6
0
+6
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Генадий Адамов
Ответ Дмитрий Шакиров
Даня - Машина! Даст достойный реванш Алькарасу в финале
ну ладно не смешно, с такой пассивной игрой всё нервы вымотал, жаль, но если выйдет в финал, то карасик с его скоростью просто разгромит
+9
-2
+7
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Rudy Ledtner
Ну вышел - это громко сказано, честно говоря.
Заполз скорее.
Тихонько, нехотя так))
+10
-1
+9
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Dmitry Singular
Молодцом.
Надеюсь после этой игры он поймает ритм, как то сегодня не собранным выглядел.
0
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Welshman09
Браво, Даня!✌ Брависсимо!!👏👏
Огромной удачи в полуфинале!!!大吉福

Да поможетъ тебѣ Богъ тогда и тамъ!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
+1
-1
0
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Дмитрий Шакиров
Даня - Машина!
Даст достойный реванш Алькарасу в финале
+17
-1
+16
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