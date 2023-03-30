Медведев впервые вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами

Пятая ракетка мира Даниил Медведев обыграл №119 Кристофера Юбенкса в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 6:3, 7:5.

Россиянин вышел в 1/2 второго «Мастерса» подряд – полторы недели назад он уступил в финале в Индиан-Уэллс. До этого сезона он никогда не проходил так далеко ни в Калифорнии, ни во Флориде.

Всего для него это 11-й полуфинал на «Мастерсах». Дальше экс-первая ракетка мира сыграет с Кареном Хачановым или Франсиско Серундоло.

В этом году Медведев выиграл 27 матчей из 29 – он лидер тура по победам.

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