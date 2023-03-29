Кубок Дэвиса. Испания и Сербия попали в одну группу
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса, который состоится 12-17 сентября.
Матчи пройдут в Болонье, Манчестере, Валенсии и в одном из городов Хорватии.
Группа A: Канада, Италия, Швеция, Чили.
Группа B: Австралия, Великобритания, Франция, Швейцария.
Группа C: Испания, Сербия, Чехия, Южная Корея.
Группа D: Хорватия, Нидерланды, США, Финляндия.
Россия, выигравшая турнир в 2021-м, отстранена от участия в командных соревнованиях.
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