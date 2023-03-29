Кубок Дэвиса. Испания и Сербия попали в одну группу

Теги сборная Франции сборная Испании Кубок Дэвиса сборная Аргентины ATP сборная Хорватии сборная Швейцарии сборная Сербии сборная Кореи сборная Канады Теннис

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса, который состоится 12-17 сентября.

Матчи пройдут в Болонье, Манчестере, Валенсии и в одном из городов Хорватии.

Группа A: Канада, Италия, Швеция, Чили.

Группа B: Австралия, Великобритания, Франция, Швейцария.

Группа C: Испания, Сербия, Чехия, Южная Корея.

Группа D: Хорватия, Нидерланды, США, Финляндия.

Россия, выигравшая турнир в 2021-м, отстранена от участия в командных соревнованиях.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Алькарас vs Джокович
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий