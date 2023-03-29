Фриц о стабильных результатах: «Здорово, что мой средний уровень позволяет быть в топ-10»

Тэйлор Фриц рассказал о стабильности, которую обрел в этом сезоне.

– Вы недавно говорили, что, хоть и не показали свой максимум, вы все еще сохраняете довольно хорошие результаты. Сейчас вы шестой в гонке. Насколько для вас приятно играть на своем, как вы это называете, среднем уровне, но при этом быть одним из лучших в сезоне?

– Да, очень классно, что это теперь просто моя средняя игра, я очень вырос. Я могу выступать на уровне, который, как это сказать… легко продемонстрировать? Неважно. Я имею в виду, что могу показывать такую игру снова и снова.

Здорово, что этот уровень позволяет мне быть в топ-10. Мне кажется, в прошлом году постоянно были то подъемы, то спады. Я мог неделю выступать очень хорошо, побеждать на турнире, а потом проигрывать в первом или втором круге. Так что приятно иметь стабильность в результатах. Но в то же время само устройство тура немного поощряет именно такой подход – «подъем-спад». С точки зрения рейтинга выгодно именно побеждать на турнирах, а не просто регулярно доходить до четвертьфиналов или полуфиналов.

Поэтому, надеюсь, я смогу проходить дальше четвертьфиналов и добиться более значимых результатов, как в прошлом году. Но здорово в целом быть более стабильным.

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