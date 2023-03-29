Карлос Алькарас: «Очень хочу сыграть с Джоковичем, когда он будет на 100% готовым. Уверен, мне понравится»

Первая ракетка мира прокомментировал слова , что когда он чувствует себя на 100%, то он лучший в мире.

«Когда я играл с Новаком в Мадриде, он был очень-очень хорош, близок к 100%. И я с ним согласен. Когда он полностью готов, то он, наверное, один из лучших игроков мира.

Не знаю, что отвечать на этот вопрос. Но достижения Новака и его уровень, например, в Австралии был невероятно высоким.

Как я уже говорил, я очень хочу сыграть с Новаком, когда он будет на 100% готовым. Уверен, мне понравится. Больше ничего сказать не могу».

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