Карлос Алькарас: «Очень хочу сыграть с Джоковичем, когда он будет на 100% готовым. Уверен, мне понравится»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал слова Новака Джоковича, что когда он чувствует себя на 100%, то он лучший в мире.

«Когда я играл с Новаком в Мадриде, он был очень-очень хорош, близок к 100%. И я с ним согласен. Когда он полностью готов, то он, наверное, один из лучших игроков мира.

Не знаю, что отвечать на этот вопрос. Но достижения Новака и его уровень, например, в Австралии был невероятно высоким.

Как я уже говорил, я очень хочу сыграть с Новаком, когда он будет на 100% готовым. Уверен, мне понравится. Больше ничего сказать не могу».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
а пока разминай булки Карасик, а то вместо удовольствия можешь получить бо-бо))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Шептухин
Ответ mamapapaya
Обожаю эти рассуждения, с чего они берутся не пойму. Особенно смешно про ао, Новак один сет отдал за туинир, хотя был не на 100% и сделал это 10й раз, Карлос был один раз а 3 круге, но вдруг стал «сильнейшим на грунте». Правильнее было бы сказать, что Карлосу повезло что Новака не пустили на юсопен. А все остальное это влажные фантазии.
Согласен обыграть спарринг партнера Надаля в финале ЮСО и Новака в АО по крайней мере пока не одно и тоже.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamapapaya
Ответ as009595@icloud.com
Однозначно один из лучших, но сейчас если оба будут на готовы на все сто, то дам предпочтению Новаку тока на уим, даже в родном ему Монте Карло у него не будет преимущества, повезло что Алькарас пропускал Ао, думаю он на Харде уже сильнейший
Обожаю эти рассуждения, с чего они берутся не пойму. Особенно смешно про ао, Новак один сет отдал за туинир, хотя был не на 100% и сделал это 10й раз, Карлос был один раз а 3 круге, но вдруг стал «сильнейшим на грунте». Правильнее было бы сказать, что Карлосу повезло что Новака не пустили на юсопен. А все остальное это влажные фантазии.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tRIFF
Ответ Kironbet
Видимо ждет, что кто-то даст ему бой, пока в одну калитку все идет... Тоже интересно очень глянуть будет на их матч с Ноле.
Сначала пусть пройдёт связку Фриц-Синнер) А потом Джоковича ждёт)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kironbet
Ответ JuVero
наверное)))) чёт карась много на себя берет.
Видимо ждет, что кто-то даст ему бой, пока в одну калитку все идет...
Тоже интересно очень глянуть будет на их матч с Ноле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
твинер без замаха
На грунте и правда интересно, на харде... Новак уже все всем доказал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Шептухин
Ответ as009595@icloud.com
Однозначно один из лучших, но сейчас если оба будут на готовы на все сто, то дам предпочтению Новаку тока на уим, даже в родном ему Монте Карло у него не будет преимущества, повезло что Алькарас пропускал Ао, думаю он на Харде уже сильнейший
На АО Новак закрыл бы его как и на итоговом. Там был уровень Новака 2014-2015.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Шептухин
Тогда тебе в Лондон там Новак будет готов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Ответ mamapapaya
Однозначно лучший, без всяких «Наверное», «один из»
Однозначно один из лучших, но сейчас если оба будут на готовы на все сто, то дам предпочтению Новаку тока на уим, даже в родном ему Монте Карло у него не будет преимущества, повезло что Алькарас пропускал Ао, думаю он на Харде уже сильнейший
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JuVero
наверное)))) чёт карась много на себя берет.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tRIFF
Конечно понравится, если расслабишься и будешь получать удовольствие)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamapapaya
Однозначно лучший, без всяких «Наверное», «один из»
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий