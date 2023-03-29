Юбенкс на «Мастерсе» в Майами впервые вышел в 1/4 финала уровня ATP и сыграет с Медведевым

Теги ATP Адриан Маннарино Miami Open Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Теннис

119-я ракетка мира Кристофер Юбенкс вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв Адриана Маннарино – 7:6(2), 7:6(5).

26-летний американец вообще впервые вышел в 1/4 на турнире уровня ATP. В основную сетку он пробился из квалификации, так что за последние девять дней у него шесть побед.

Дальше Юбенкс, который по итогам турнира дебютирует в топ-100, встретится с Даниилом Медведевым.

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3 комментария

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Игорь Попов
вот и приехал Юбенкс, Дане хорошей дороги в полуфинал
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nick-basil
Шаровой парень. Далеко залез.
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Макс Марин
Даня легко должен закрыть. Юбэнкс розыгрыши не любит, а с подачу Даня примет
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