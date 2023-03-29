Юбенкс на «Мастерсе» в Майами впервые вышел в 1/4 финала уровня ATP и сыграет с Медведевым
119-я ракетка мира Кристофер Юбенкс вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв Адриана Маннарино – 7:6(2), 7:6(5).
26-летний американец вообще впервые вышел в 1/4 на турнире уровня ATP. В основную сетку он пробился из квалификации, так что за последние девять дней у него шесть побед.
Дальше Юбенкс, который по итогам турнира дебютирует в топ-100, встретится с Даниилом Медведевым.
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