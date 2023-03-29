Медведев о том, что матч с Алисом из-за дождя шел ночью: «Думал, что его перенесут. В полночь ты обычно спишь – попробуйте поиграть в полночь»

Теги ATP Miami Open Кентен Алис Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кентеном Алисом – 6:4, 6:2. Матч начался с задержкой из-за дождя, который продолжался три часа.

«Я думал, что матч перенесут. Все это время лежал – больше делать было нечего. Так что я лежал часов пять.

Доволен, что сыграл не так плохо, потому что было непросто. Думаю, поэтому Кентен много ошибался. В полночь ты обычно спишь – попробуйте поиграть в полночь».

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3 комментария

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Матрёшка Ефросиьевна
что то в Майами Даня даже не жалуется ни на чего) непривычно
+2
-3
-1
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Эмма Ши
Благородный Даниил!
+7
0
+7
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Guillermo
Отмазку для Кентена подготовил, красавчик)
+13
0
+13
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