Медведев о том, что матч с Алисом из-за дождя шел ночью: «Думал, что его перенесут. В полночь ты обычно спишь – попробуйте поиграть в полночь»
Даниил Медведев прокомментировал победу над Кентеном Алисом – 6:4, 6:2. Матч начался с задержкой из-за дождя, который продолжался три часа.
«Я думал, что матч перенесут. Все это время лежал – больше делать было нечего. Так что я лежал часов пять.
Доволен, что сыграл не так плохо, потому что было непросто. Думаю, поэтому Кентен много ошибался. В полночь ты обычно спишь – попробуйте поиграть в полночь».
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