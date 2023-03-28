Борис Беккер: «Спортивное прошлое помогло мне выжить в тюрьме»

Экс-первая ракетка мира в интервью британскому телевидению вспомнил тюремное заключение. Он отсидел 8 месяцев за мошенничество при оформлении процедуры банкротства.

«Ты знаменитый, все тебя знают. И это может сыграть против тебя. К счастью, я им понравился. Единственное, что у тебя там есть – это характер и личные качества. Если подумают, что у тебя есть деньги, могут возникнуть трудности – но у меня таких проблем не было.

Там любили теннис, людям нравились мои достижения. Мое спортивное прошлое помогло мне выжить в тюрьме».

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