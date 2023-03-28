Стефанос Циципас: «Последние несколько недель я шел по сложному пути к выздоровлению»

Третья ракетка мира прокомментировал победу над в третьем круге в Майами – 6:3, 4:6, 6:4. Для Циципаса это был первый матч на турнире (он должен был стартовать со второго раунда, но снялся) и второй – после травмы плеча.

«Я очень долго ждал возможности выйти и сыграть. Последняя неделя в Майами казалась мне практически отпуском. Рад, что начал турнир. Это был сложный матч против соперника, который показывал хороший теннис против сильных игроков.

Рад, как все сложилось, как уверенно действовал в конце. Я был целеустремленным, и это дало эффект в последнем гейме на его подаче.

Сейчас я буду наслаждаться победой. Последние несколько недель я шел по сложному пути к выздоровлению и рад, что сейчас все улучшается».

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