Медведев о съемках в рекламе: «Мне дают какой-то общий замысел сценария, но при этом говорят быть собой. А мне нравится быть собой»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал съемки в новой рекламе Lacoste. В ролике использовали графические элементы старых видеоигр.

«Мне нравится работать с партнерами. Я знаю практически всех людей в компаниях, с которыми сотрудничаю – от генерального директора и ниже. Так что сниматься в рекламе весело. Я никогда не жалуюсь.

Единственная проблема с этой рекламой, что на улице было холодно. Мы снимали зимой на юге Франции. Но все равно было здорово, мне нравится такая работа.

Конечно, такую рекламу разрабатывает и создает большая команда. Но я с ними работаю, и если мне что-то не нравится, мы вносим коррективы. Поэтому все выглядит очень естественно.

Обычно мне дают какой-то общий замысел сценария, но при этом говорят быть собой. А мне нравится быть собой, поэтому нет никакой фальши. И поэтому если людям нравится, то вообще здорово».

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