Остапенко о словах, что болельщики в Майами «иногда вели себя неуважительно»: «Зрители не знают, что если они против меня, то я играю намного лучше!»

объяснила свои слова о том, что зрители «иногда вели себя неуважительно» в ее матче против Беатрис Хаддад Майи в Майами.

«Зрители не знают, что если они против меня, то я играю намного лучше! (Смеется.) Мне хотелось только выиграть, чтобы показать им, что победа за мной. Это единственное, что можно сделать, когда играешь перед такими трибунами.

В целом это, конечно, хороший турнир, и атмосфера здесь очень приятная. Просто этот матч был каким-то сумасшедшим

Конечно, не все [вели себя неуважительно]. Но бразильские болельщики аплодировали двойным. Это теннис, а не футбольный матч. Если они пришли на теннисный матч, то должны следовать теннисным правилам.

Было здорово слышать, как люди болеют за меня, они были намного приветливее и вежливее, и, вероятно, они большие поклонники тенниса».

Остапенко не считает, что на трибунах должна быть более свободная атмосфера. В частности Фрэнсис Тиафу предлагал включать музыку и разрешить зрителям ходить по стадиону.

«В теннисе множество традиций, и люди, которые его смотрят, очень вежливые и знают, как себя вести. Конечно, везде есть сумасшедшие фанаты, но в целом теннис сильно отличается, и трудно сказать, что получится, потому что за столько лет все привыкли к определенному поведению на теннисе. Не знаю, что будет, если правила поменяют. Думаю, что получится совершенно другой вид спорта».

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