Остапенко о трибунах в Майами: «Зрители в основном были против меня. Иногда вели себя неуважительно»

Теги болельщики WTA Miami Open Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко осталась недовольна болельщиками Беатрис Хаддад Майи. Она обыграла бразильянку 6:2, 4:6, 6:3 в третьем круге в Майами.

«Конечно, зрители в основном были против меня. Иногда вели себя неуважительно. Но спасибо тем, кто меня поддерживал. Я очень вам благодарна.

Горжусь тем, как боролась. Было ощущение, что это футбольный матч», – сказала чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 в интервью на корте.

По ходу матча Остапенко просила судью сделать что-нибудь с бразильскими болельщиками.

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3 комментария

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Остапенко надо делать разгрузочные дни, например, мягко и удобно будет на кефире день, а лучше три посидеть и потом уже следить за порциями, не есть сладкого и мучного и не пить газировку сладкую )
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sashati
Ответ Iuasamotu
Алёна приведи себя в порядок, тогда зрители перестанут прикалываться с твоей фигуры. Ужасно выглядишь.
Ну не надо так, она сама все о себе понимает..
А вот на бразильцев зря, для них это норма, да и сама имеет бразильские формы - таких они и любят, как я понял с их карнавалов)
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Iuasamotu
Алёна приведи себя в порядок, тогда зрители перестанут прикалываться с твоей фигуры. Ужасно выглядишь.
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