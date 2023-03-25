Остапенко о трибунах в Майами: «Зрители в основном были против меня. Иногда вели себя неуважительно»

осталась недовольна болельщиками . Она обыграла бразильянку 6:2, 4:6, 6:3 в третьем круге в Майами.

«Конечно, зрители в основном были против меня. Иногда вели себя неуважительно. Но спасибо тем, кто меня поддерживал. Я очень вам благодарна.

Горжусь тем, как боролась. Было ощущение, что это футбольный матч», – сказала чемпионка « »-2017 в интервью на корте.

По ходу матча Остапенко просила судью сделать что-нибудь с бразильскими болельщиками.

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