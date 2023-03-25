Остапенко о трибунах в Майами: «Зрители в основном были против меня. Иногда вели себя неуважительно»
Алена Остапенко осталась недовольна болельщиками Беатрис Хаддад Майи. Она обыграла бразильянку 6:2, 4:6, 6:3 в третьем круге в Майами.
«Конечно, зрители в основном были против меня. Иногда вели себя неуважительно. Но спасибо тем, кто меня поддерживал. Я очень вам благодарна.
Горжусь тем, как боролась. Было ощущение, что это футбольный матч», – сказала чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 в интервью на корте.
По ходу матча Остапенко просила судью сделать что-нибудь с бразильскими болельщиками.
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А вот на бразильцев зря, для них это норма, да и сама имеет бразильские формы - таких они и любят, как я понял с их карнавалов)