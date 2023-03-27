Алькарас о Поле: «Я смотрю много его матчей. У него все получается легко. Мне нравится наблюдать за такими игроками»

поделился ожиданиями от матча в Майами против . В Монреале в 2022-м в трех сетах победил американец.

– Я проиграл первый и единственный матч против Томми. Я знаю, что он очень талантливый и очень сильный игрок, поэтому нужно показать максимум. Посмотрим, что будет во вторник.

– Не знаю, смотрели ли вы его матчи в этом году, но если да, есть ли что-то конкретное, что, на ваш взгляд, привело к его отличным результатам?

– Да, я смотрю много его матчей. Мне нравится за ним наблюдать. Он очень талантливый игрок. У него все получается легко. И да, мне нравится наблюдать за такими игроками.

Ему все отлично удается. Он здорово двигается. Он быстрый. У него отличные удары: мощный форхенд, мощный бэкхенд. С ним будет очень, очень тяжело.

Как я уже сказал, мне нравятся такие матчи. Я люблю упорные битвы. Так что впереди трудный матч, и, конечно, я хочу получить от него удовольствие.

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