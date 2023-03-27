Фриц о том, что в Майами вышел на Руне: «Сложный матч для 1/8 финала. Мы несколько раз тренировались, но тогда я не слишком анализировал его игру»
Тэйлор Фриц рассказал, как анализирует будущих соперников. На «Мастерсе» в Майами он поборется с Хольгером Руне.
– Сложный матч для 1/8 финала. Учитывая, что я вышел на Хольгера, это очень сложная сетка.
Я рад с ним сыграть. Это наш первый матч. Пока не знаю, какие выводы сделать о его игре. Конечно, он на очень хорошем уровне.
Посмотрим. Будет видно в матче.
– Когда выясняется ваш следующий соперник, насколько глубоко вы его анализируете? Многие игроки проводят масштабный анализ. Некоторые предпочитают сосредоточиться на одном-двух элементах, в основном на себе. Вы смотрите матчи соперника или это вас отвлекает?
– Зависит от того, насколько хорошо я знаю человека. Например, с Денисом [Шаповаловым] я довольно много играл, поэтому не смотрел видео накануне. Я знал, что меня ждет.
Если я не очень хорошо знаю человека, то немного смотрю. Мне хочется увидеть, какие удары ему комфортнее, как ему нравится действовать в ключевые моменты и так далее. Ничего сверхъестественного.
Хочу знать, какие удары соперник выбирает в решающие моменты.
– Вы уже упомянули Хольгера. Есть его матч, который вам запомнился, или что-то особенное, что вы отметили в его игре?
– Нет, но мы несколько раз тренировались. Даже на тренировках я не слишком анализировал его игру. Я вообще мало смотрю теннис, кроме тех случаев, когда наблюдаю за будущим соперником, заглядываю на матчи во время турнира.
Я никогда особо не смотрел матчи Хольгера, так что нужно их изучить. Уверен, что многое узнаю, когда буду с ним играть.
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