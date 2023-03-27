Фриц о том, что в Майами вышел на Руне: «Сложный матч для 1/8 финала. Мы несколько раз тренировались, но тогда я не слишком анализировал его игру»

рассказал, как анализирует будущих соперников. На «Мастерсе» в Майами он поборется с .

– Сложный матч для 1/8 финала. Учитывая, что я вышел на Хольгера, это очень сложная сетка.

Я рад с ним сыграть. Это наш первый матч. Пока не знаю, какие выводы сделать о его игре. Конечно, он на очень хорошем уровне.

Посмотрим. Будет видно в матче.

– Когда выясняется ваш следующий соперник, насколько глубоко вы его анализируете? Многие игроки проводят масштабный анализ. Некоторые предпочитают сосредоточиться на одном-двух элементах, в основном на себе. Вы смотрите матчи соперника или это вас отвлекает?

– Зависит от того, насколько хорошо я знаю человека. Например, с Денисом [Шаповаловым] я довольно много играл, поэтому не смотрел видео накануне. Я знал, что меня ждет.

Если я не очень хорошо знаю человека, то немного смотрю. Мне хочется увидеть, какие удары ему комфортнее, как ему нравится действовать в ключевые моменты и так далее. Ничего сверхъестественного.

Хочу знать, какие удары соперник выбирает в решающие моменты.

– Вы уже упомянули Хольгера. Есть его матч, который вам запомнился, или что-то особенное, что вы отметили в его игре?

– Нет, но мы несколько раз тренировались. Даже на тренировках я не слишком анализировал его игру. Я вообще мало смотрю теннис, кроме тех случаев, когда наблюдаю за будущим соперником, заглядываю на матчи во время турнира.

Я никогда особо не смотрел матчи Хольгера, так что нужно их изучить. Уверен, что многое узнаю, когда буду с ним играть.

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