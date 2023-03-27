Руне о матче со Шварцманом: «На корте 30 градусов, поэтому было бы очень тяжело физически, если бы я не вел игру»

прокомментировал победу над в Майами – 6:4, 6:2.

«Было очень важно [сразу выйти вперед]. Диего очень сильный соперник... Я стремился давить на него в каждом розыгрыше, и у меня отлично получилось. Я очень доволен своей собранностью.

На корте 30 градусов, поэтому было бы очень тяжело физически, [если бы я не вел игру]. Я стремился действовать агрессивно при каждой возможности и играть в свой теннис. В нескольких разменах мне это не удалось, но 95% матча, как я и хотел, прошли на моих условиях.

Я очень рад, что смог взять его подачу и отдал свою всего один раз, потому что он очень здорово принимает».

Теперь он встретится с Тэйлором Фрицем.

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