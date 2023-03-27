Если Медведев выиграет «Мастерс» в Майами, то станет №4, а Джокович – №1

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Miami Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Пятая ракетка мира Дании Медведев может подняться в рейтинге по итогам «Мастерса» в Майами.

Если он выиграет титул, то станет четвертым.

Медведев уже вышел в 1/8 финала – его соперник по третьему кругу Алекс Молчан снялся до начала матча.

Если Медведев победит на турнире, то Новак Джокович вернется на первую строчку. Карлосу Алькарасу, чтобы сохранить лидерство, нужно защитить прошлогодний титул.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
"Если")))) Тут от Даниила зависит далеко не все. Выйдет Алькарас в финал, и Медведеву будет совсем непросто)) И это надо еще Хуркача пройти в четвертьфинале...
Рано такие заявы делать. Идем матч за матчем, а там, как получится.
Я после финала ИУ думал, что Даниил тут, наоборот, рано вылетит)) Но, ему тут и сетку хорошую подогнали, а теперь еще и соперник снялся. Надеюсь, Медведев к матчам на этой неделе сможет подойти более-менее свежим...
.
4.Рууд -5005
5.Медведев -4240 (4750 - в случае выхода в финал)
Для сравнения, рейтинг от 13 февраля:
4.Рууд -5515
11.Медведев -2750.
Жизнь налаживается)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот под ногами майора
Я желаю Дане победы, но притормози коней, ямщик. Он даже в четвертьфинал еще не вышел
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egorov Evgeniy
Ну дак..Даня-Даёшь победу!))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий