Если Медведев выиграет «Мастерс» в Майами, то станет №4, а Джокович – №1

Пятая ракетка мира может подняться в рейтинге по итогам «Мастерса» в Майами.

Если он выиграет титул, то станет четвертым.

Медведев уже вышел в 1/8 финала – его соперник по третьему кругу Алекс Молчан снялся до начала матча.

Если Медведев победит на турнире, то вернется на первую строчку. , чтобы сохранить лидерство, нужно защитить прошлогодний титул.

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