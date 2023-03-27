Если Медведев выиграет «Мастерс» в Майами, то станет №4, а Джокович – №1
Пятая ракетка мира Дании Медведев может подняться в рейтинге по итогам «Мастерса» в Майами.
Если он выиграет титул, то станет четвертым.
Медведев уже вышел в 1/8 финала – его соперник по третьему кругу Алекс Молчан снялся до начала матча.
Если Медведев победит на турнире, то Новак Джокович вернется на первую строчку. Карлосу Алькарасу, чтобы сохранить лидерство, нужно защитить прошлогодний титул.
Рано такие заявы делать. Идем матч за матчем, а там, как получится.
Я после финала ИУ думал, что Даниил тут, наоборот, рано вылетит)) Но, ему тут и сетку хорошую подогнали, а теперь еще и соперник снялся. Надеюсь, Медведев к матчам на этой неделе сможет подойти более-менее свежим...
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4.Рууд -5005
5.Медведев -4240 (4750 - в случае выхода в финал)
Для сравнения, рейтинг от 13 февраля:
4.Рууд -5515
11.Медведев -2750.
Жизнь налаживается)))