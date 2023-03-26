Хуркач о пяти отыгранных матчболах в матче с Коккинакисом: «Мне трудно объяснить, что это было»

Хуберт Хуркач прокомментировал победу над Танаси Коккинакисом во втором круге в Майами. Поляк обыграл австралийца 6:7(10), 7:6(7), 7:6(6).

Хуркач отыграл пять матчболов: три на втором тай-брейке и еще два – на решающем. В четырех случаях матчболы были на его подаче, один раз – на подаче Коккинакиса.

«Мне трудно объяснить, что это было. Я знал, что играю в хороший теннис, как и Танаси. Я просто старался оставаться в игре и бороться, нанести несколько хороших ударов. Вне зависимости от исхода, хотя мне очень хотелось выиграть, я был бы доволен».

Также он рассказал, как отыграл матчбол на чужой подаче на тай-брейке второго сета.

«Я думал, что Танаси сделает еще один эйс – как перед матчболом.

Когда ты отыгрываешься, то оказываешь давление на соперника. В результате он пытается сделать немного больше, и на этом фоне ошибается. Так что я старался бороться за каждый мяч и немного его поддавливать».

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