Алькарас и Циципас провели совместную тренировку, грек после нее написал: «🧠❤️🥚🥚»
Карлос Алькарас и Стефанос Циципас вместе потренировались на «Мастерсе» в Майами.
Грек прокомментировал видео с тренировки в твиттере: «🧠❤️🥚🥚».
«Голова, сердце, яйца» – это неофициальный девиз Алькараса и принцип, которому его научил дедушка. Недавно испанец выпустил именные кроссовки, на которые нанесены эти слова.
Алькарас и Циципас начнут борьбу со второго круга. Алькарас сыграет с Факундо Банисом, Циципас – с Ришаром Гаске.
Философ разошёлся