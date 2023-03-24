Алькарас и Циципас провели совместную тренировку, грек после нее написал: «🧠❤️🥚🥚»

Теги видео ATP Miami Open Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас и Стефанос Циципас вместе потренировались на «Мастерсе» в Майами.

Грек прокомментировал видео с тренировки в твиттере: «🧠❤️🥚🥚».

«Голова, сердце, яйца» – это неофициальный девиз Алькараса и принцип, которому его научил дедушка. Недавно испанец выпустил именные кроссовки, на которые нанесены эти слова.

Алькарас и Циципас начнут борьбу со второго круга. Алькарас сыграет с Факундо Банисом, Циципас – с Ришаром Гаске.

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12 комментариев

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cosset
возможно, Стефанос нашёл коллегу без предрассудков и претензий на свой счет)
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Alex Ell
Редакция спортса специально такие новости выкидывает,чтоб хейтеры в комментариях побесились.
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Lana Rhoades
Ответ Ярик01
О семье, Марья Ивановна думайте, а не о яйцах молодого испанца.
😅😅
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Furry
ну что ж, Степан не только соцсетями занимался, ето хорошо). Непонятно, как после такой практики чувствовать будет, намахался))
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ballerina
Ну они и правда, оба очень скучные. Может и не их вина. Но уж как есть. Я уверен, не все так думают.
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Ярик01
Ответ ballerina
Хахахааха, вот каждый раз, когда это всплывает, невольно, повтроюсь, невольно, вижуализируются яица самого Алькараса, ничего хорошего в этом нет.
О семье, Марья Ивановна думайте, а не о яйцах молодого испанца.
+5
-1
+4
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dedpihto59
Название следующего философского труда Стёпы: Яйца в моей голове…
+7
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Верховенский1990
С нетерпением жду новые посты Стефаноса о смысле жизни, очень интересно читать грека.
+2
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tRIFF
Кроме как с друг с другом, этим чудикам и спарринговать пади не с кем) Один яйца везде рисует, второй в философию ударился) Два сапога пара)
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ballerina
Хахахааха, вот каждый раз, когда это всплывает, невольно, повтроюсь, невольно, вижуализируются яица самого Алькараса, ничего хорошего в этом нет.
+7
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ARIK2
Ребятки хороши, так и до первой игры не доживут)))
+3
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ugmyanswer
😆😆😆😆😆
Философ разошёлся
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