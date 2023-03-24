Алькарас и Циципас провели совместную тренировку, грек после нее написал: «🧠❤️🥚🥚»

и вместе потренировались на «Мастерсе» в Майами.

Грек прокомментировал видео с тренировки в твиттере: «🧠❤️🥚🥚».

«Голова, сердце, яйца» – это неофициальный девиз Алькараса и принцип, которому его научил дедушка. Недавно испанец выпустил именные кроссовки, на которые нанесены эти слова.

Алькарас и Циципас начнут борьбу со второго круга. Алькарас сыграет с Факундо Банисом, Циципас – с Ришаром Гаске.

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