Рыбакина одержала девятую победу подряд. Это ее самая длинная беспроигрышная серия на уровне WTA

обыграла Анну Калинскую во втором круге турнира в Майами – 7:5, 4:6, 6:3.

Казахстанка одержала девятую победу подряд. Это ее самая длинная беспроигрышная серия на уровне .

До этого Рыбакина дважды выигрывала по семь матчей подряд на уровне WTA.

В 2019-м, когда Рыбакина стояла в конце топ-200 и выступала на турнирах , она выиграла 11 матчей подряд.

Теперь она поборется с . Испанка ведет в личных встречах 4:2.

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