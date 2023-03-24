Рыбакина одержала девятую победу подряд. Это ее самая длинная беспроигрышная серия на уровне WTA

Теги WTA Miami Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина обыграла Анну Калинскую во втором круге турнира в Майами – 7:5, 4:6, 6:3.

Казахстанка одержала девятую победу подряд. Это ее самая длинная беспроигрышная серия на уровне WTA.

До этого Рыбакина дважды выигрывала по семь матчей подряд на уровне WTA.

В 2019-м, когда Рыбакина стояла в конце топ-200 и выступала на турнирах ITF, она выиграла 11 матчей подряд.

Теперь она поборется с Паулой Бадосой. Испанка ведет в личных встречах 4:2.

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1 комментарий

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Культура не космос
Лена, вперёд в двух сетах
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