Рыбакина одержала девятую победу подряд. Это ее самая длинная беспроигрышная серия на уровне WTA
Елена Рыбакина обыграла Анну Калинскую во втором круге турнира в Майами – 7:5, 4:6, 6:3.
Казахстанка одержала девятую победу подряд. Это ее самая длинная беспроигрышная серия на уровне WTA.
До этого Рыбакина дважды выигрывала по семь матчей подряд на уровне WTA.
В 2019-м, когда Рыбакина стояла в конце топ-200 и выступала на турнирах ITF, она выиграла 11 матчей подряд.
Теперь она поборется с Паулой Бадосой. Испанка ведет в личных встречах 4:2.
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