Швентек о сотрудничестве с On: «С Федерером я не разговаривала. Мы с ним даже лично не знакомы»
Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, причастен ли Роджер Федерер к тому, что она стала лицом экипировщика On. 20-кратный чемпион «Больших шлемов» – инвестор в эту компанию.
«Я считаю, что для теннисистов просто вовлеченность Роджера – уже хорошая рекомендация. И он очень сильно повлиял на компанию, они захотели двигаться дальше и подписывать игроков.
В целом я довольна новым сотрудничеством, потому что у нас одинаковые ценности. У них индивидуальный подход к игрокам. Я чувствую, что ко мне относятся как к человеку, а не машине, которая обязана побеждать. Приятно получать такую поддержку.
А с Роджером я не разговаривала. Мы с ним даже лично не знакомы, потому что я пришла в тур, когда у него были травмы».
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