Джорджи упустила 5:0 в решающем сете, но выиграла самый длинный матч сезона

вышла во второй круг турнира в Майами, победив Кайю Канепи – 7:6(4), 6:7(4), 7:6(4).

В третьем сете итальянка вела 5:0, но отдала пять геймов подряд. Выиграть ей удалось только с четвертого матчбола (один при счете 5:3, один при 5:4, два на тай-брейке).

Матч продолжался 3 часа 32 минуты и повторил рекорд продолжительности этого сезона в WTA-туре. Столько же играли и Хэрриет Дарт в Остине.

Теперь Джорджи поборется с Викторией Азаренко.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе