Джорджи упустила 5:0 в решающем сете, но выиграла самый длинный матч сезона
Камила Джорджи вышла во второй круг турнира в Майами, победив Кайю Канепи – 7:6(4), 6:7(4), 7:6(4).
В третьем сете итальянка вела 5:0, но отдала пять геймов подряд. Выиграть ей удалось только с четвертого матчбола (один при счете 5:3, один при 5:4, два на тай-брейке).
Матч продолжался 3 часа 32 минуты и повторил рекорд продолжительности этого сезона в WTA-туре. Столько же играли Эрика Андреева и Хэрриет Дарт в Остине.
Теперь Джорджи поборется с Викторией Азаренко.
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