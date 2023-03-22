Джорджи упустила 5:0 в решающем сете, но выиграла самый длинный матч сезона

Теги Кайя Канепи WTA Miami Open Камила Джорджи Теннис

Камила Джорджи вышла во второй круг турнира в Майами, победив Кайю Канепи – 7:6(4), 6:7(4), 7:6(4).

В третьем сете итальянка вела 5:0, но отдала пять геймов подряд. Выиграть ей удалось только с четвертого матчбола (один при счете 5:3, один при 5:4, два на тай-брейке).

Матч продолжался 3 часа 32 минуты и повторил рекорд продолжительности этого сезона в WTA-туре. Столько же играли Эрика Андреева и Хэрриет Дарт в Остине.

Теперь Джорджи поборется с Викторией Азаренко.

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1 комментарий

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Tarkovski
Камилка в своём стиле конечно, реклама валидола
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